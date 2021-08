Forza Horizon 5: Microsoft zeigt die ersten acht Minuten aus dem Spiel

Microsoft hatte einen Tag vor der Gamescom 2021 Neuigkeiten zu einigen kommenden Xbox-Titeln präsentiert. Highlight des 90 Minuten langen Streams am Dienstagabend war für viele sicherlich die Eröffnungssequenz aus Forza Horizon 5. Das Rennspiel kommt noch dieses Jahr in den Handel.Das Video zeigt die ersten acht Minuten aus dem Spiel. Dieses beginnt mit dem spektakulären Abwurf eines 2021 Ford Bronco Badlands aus einem Flugzeug. Die ersten Kilometer führen Spieler dann durch die verschneite Region rund um einen aktiven Vulkan. Wenig später wird auch eine 2020 Corvette Stingray abgeworfen, die mitten durch einen gewaltigen Sandsturm hindurchfährt.Der dritte Abwurf bringt einen Porsche 911 in Spiel, der sich durch ein ziemlich feuchtes Dschungelgebiet bewegt. Zuletzt konzentriert sich das Video noch auf den Mercedes-AMG ONE, der mit über 300 km/h über die Straßen rast.Forza Horizon 5 erscheint am 9. November 2021 für den PC, die Xbox One und Xbox Series X/S . Das Spiel ist natürlich auch im Xbox Game Pass enthalten.