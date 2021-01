Intel-GPU macht Sprung: Specs zu Next-Gen DG2-Chip aufgetaucht

Intels Bemühungen rund um einen Einstieg in den Markt für Grafikkarten laufen auf Hochtouren. Erste Notebooks mit DG1-Chip alias Iris Xe Max sind unterwegs, da gibt es neue Hinweise zum Aufbau des Nachfolgers DG2, die von Intel selbst stammen.

Was hat Intel mit seinen Iris Xe-Gpus vor? DG2 gibt die Antwort

Hinweis auf Launch-Zeitraum

Schon bisher war einiges dazu bekannt, wie Intel die Geschichte seiner GPU-Zukunft unter dem Namen DG2 weiterschrieben will. Im August letzten Jahres war bekannt geworden, das ein Auftragsfertiger für Intel die Produktion übernehmen wird - ein sehr wahrscheinlicher Kandidat ist hier TSMC, die eine entsprechende Fertigung im 6-nm-Verfahren realisieren könnten. Im Oktober 2020 hatte das Unternehmen dann bestätigt, dass mit dem Start der Auslieferung von DG1-GPUs auch die Arbeiten an DG2 Fahrt aufnehmen.Dass das Unternehmen hier Fortschritte macht, scheint sich jetzt auch bei der Analyse eines aktuellen Intel-GPU-Treiber-Updates, Versionsnummer 100.9126, zu bewahrheiten. Wie Videocardz schreibt, finden sich hier in einer der Dateien kommentierte Zeilen zu zwei DG2-Geräte-IDs, die im Wesentlichen deren Konfigurationen bestätigen.Nach diesen Angaben setzt eine 128-EU-Version auf 1028 Shading-Einheiten während das 512-EU-Modell 4096 Kerne mitbringt. Wie sich ein solcher Ausbau gegen das aktuelle Angebot von Nvidia und AMD schlagen würde, lässt sich aus diesen Informationen noch nicht ablesen. Im Vergleich mit DG1 könnte Intels hier aber einen ehrgeizigen Sprung nach vorne machen und sein GPU-Angebot breiter aufstellen.Videocardz liefert dann auch noch eine recht plausible Überlegung zu einem möglichen Launch-Date: Aus einem früheren Leak stammt ein Datenblatt, das eines zu bestätigen scheint: Intel will DG2 in kommenden High End-Notebooks zum Einsatz bringen, die im Rahmen des Tiger-Lake-H-Starts erwartet werden. Ein Start der DG2-GPUs könnte hier mit dem vermuteten Release-Zeitraum im zweiten Quartals des Jahres zusammenfallen.