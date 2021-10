Apple: 21,5-Zoll-Version des iMac wegen Lieferengpässen eingestellt

Apple scheint den 21,5 Zoll großen iMac nicht mehr fortzuführen. Hierfür sollen Engpässe in der Lieferkette verantwortlich sein. Erst vor kurzem hatte Apple angekündigt, dass der 21,5-Zoll-iMac Teil des Lineups bleibt. Nun müssen die Kunden doch auf ein anderes Modell ausweichen.

27-Zoll-Modell wird weiterhin angeboten

Während Apples Silicon-Prozessoren in immer mehr Geräten zu finden sind, verschwinden Macs mit einem Intel-Chip langsam vom Markt. Im Rahmen des Apple-Events in der vergangenen Woche hatte der Konzern den Verkauf der alten 21,5-Zoll-Version noch einmal fortgesetzt. Obwohl die Variante schwer zu finden war, konnte der Rechner ohne Probleme über den Store bestellt werden. Seit einigen Tagen gibt es diese Möglichkeit allerdings nicht mehr.Der iMac soll am Freitag aus dem offiziellen Store verschwunden sein und damit nicht mehr zur Verfügung stehen. Wer das Gerät noch erwerben möchte, muss auf die Restbestände von Drittanbietern zurückgreifen. Das mit einem Core i5-Prozessor der siebten Generation ausgestattete 21,5-Zoll-Modell hatte standardmäßig mit 1099 Dollar zu Buche geschlagen. Vermutlich rufen die verbleibenden Händler bald einen deutlich höheren Preis auf.Der 21,5-Zoll-iMac wurde vor allem für das veraltete Design, die nicht mehr zeitgemäßen Spezifikationen und den relativ hohen Preis kritisiert. Trotzdem wurde das Modell gerne zu Ausbildungszwecken gekauft.Wer sich für den 21,5 Zoll großen iMac interessiert hat und noch kein Gerät mit Apples Silicon-Chip kaufen möchte, hat laut 9to5mac die Option, auf das 27-Zoll-Modell auszuweichen. Alternativ stehen die iMacs mit M1-Prozessoren zur Verfügung. Das kleinste Silicon-Modell ist 24 Zoll groß und kostet mindestens 1299 Dollar. Im Gegensatz zu den alten Geräten sind die neuen Modelle in mehreren Farbvarianten und moderneren Designs erhältlich.