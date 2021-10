Apple: Neuer iMac 27-Zoll mit Mini-LED-Display und 120 Hz erwartet

Ersten Prognosen zufolge soll Apple seinen 27 Zoll großen iMac neu auflegen und mit einem Mini-LED-Display samt ProMotion-Technologie (120 Hz) versorgen. Auch der Einsatz neuer M1 Pro/Max-Chips wäre denkbar. Die Markteinführung dürfte für das erste Quartal 2022 geplant sein.

Vage Prognose zum Apple iMac 27-Zoll mit M1 Pro/Max-Chips

Wie der oft gut informierte Analyst Ross Young, CEO von Display Supply Chain Consultants, auf Twitter (via MacRumors ) verlauten lässt, arbeitet das kalifornische Unternehmen aktuell an einem 27-Zoll-Panel mit Mini-LED-Beleuchtung, welches voraussichtlich in einem neuen iMac Platz finden wird. Mit einer variablen Bildwiederholrate zwischen 24 bis 120 Hz soll dabei zudem die ProMotion-Technik an Bord sein, die Apple mittlerweile nicht nur in iPhones und iPads anbietet, sondern auch in den kürzlich vorgestellten MacBook Pro-Modellen Anfangs ging Young von einem externen Bildschirm aus, der sich mit 27 Zoll rein theoretisch als "günstigere" Einstiegsvariante des Pro Display XDR (ab 5499 Euro) am Markt hätte etablieren können. Kurze Zeit später korrigierte er jedoch seine Prognose und wies auf einen neuen Apple iMac hin. Zur Ausstattung des All-in-One-Desktops (AiO) oder der Auflösung des Panels stehen noch keine Informationen bereit. Bis zu einer voraussichtlichen Vorstellung im ersten Quartal 2022 dürften sich die Gerüchte allerdings verdichten.Man kann davon ausgehen, dass Apple nach der Einführung des 24 Zoll großen iMac mit M1-Chip und der kürzlichen Vorstellung der leistungsstärkeren M1 Pro und M1 Max-Prozessoren auch für den 27-Zöller einen Wechsel von Intel- hin zu eigener Hardware auf ARM-Basis vorgesehen hat. Ob im gleichen Atemzug auch der ebenfalls 27 Zoll große iMac Pro aktualisiert wird, ist fraglich. Die All-in-One-Alternative zum Mac Pro-Desktop wurde vom Hersteller erst im Frühjahr 2021 offiziell eingestellt und abverkauft.