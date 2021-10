Apple hat fertig: Gerüchte zum November-Event zerstreuen sich

Wer noch in diesem Jahr mit neuen iMacs und dem Upgrade des MacBook Air rechnet, der wird wahrscheinlich enttäuscht. Gut informierte Experten gehen derzeit davon aus, dass Apple in diesem Jahr auf eine November-Keynote verzichtet und neue Produkte erst 2022 vorstellt.

Nächstes Produktfeuerwerk wohl erst im Frühjahr 2022

Mit zwei Herbst-Events scheint Apple in diesem Jahr einen Abschluss gefunden zu haben. Trotz anhaltender Lieferprobleme wurden im September und Oktober 2021 neben der neuen iPhone 13-Familie und einem iPad (Mini)-Refresh auch die Apple Watch Series 7 , die dritte Generation der klassischen AirPods und neue MacBook Pro-Laptops enthüllt. Obwohl die Apple-Community weiterhin mit einem aktualisierten 27-Zoll-iMac und einem neuen Design für das MacBook Air rechnet, muss man sich wohl noch einige Monate gedulden.Der oft gut informierte Bloomberg-Reporter Mark Gurman (via MacRumors ) äußert sich in seinem Newsletter und gibt bekannt, dass er nicht von einem November-Event ausgeht. Das kalifornische Unternehmen scheint kein weiteres Ass im Ärmel zu haben, welches vor Ende des Jahres einen Marktstart hinlegen könnte. Seinen Prognosen zufolge dürften zudem weitere sechs bis acht Monate ins Land ziehen, bis Apple das von Grund auf neu gestaltete MacBook Air mit einem neuen M2-Chip präsentiert.Im nächsten Jahr soll neben dem großen iMac mit 27-Zoll-Display und Apple M-Chips auch die Vorstellung eines neuen Mac Mini, des aktualisierten iPhone SE und eines neuen iPad Pro auf der Agenda des Unternehmens stehen. Dabei ist zu erwähnen, dass es bei Apple nicht immer ein Event braucht, um die Markteinführung neuer Produkte anzukündigen. Schon oft genügte eine Pressemitteilung und die Aktualisierung des Apple Store, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, zum Beispiel mit den AirPods Max im Dezember 2020.