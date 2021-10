Apple: Wer nicht geimpft ist, muss täglich zum Covid-19-Test

Demnächst jährt sich der Ausbruch der Pandemie zum zweiten Mal und mittlerweile hat Covid-19 etwas den Schrecken verloren. Das liegt natürlich an der Impfung, mit der man Corona zwar nicht ganz besiegen, aber Risiko reduzieren und Krankheitsverlauf abschwächen kann.

Tägliche Tests

In der Gesellschaft spielen Impfungen eine große Rolle, denn sie ermöglichen es, ansatzweise zur Pre-Pandemie-Normalität zurückzukehren. Auch für Unternehmen sind sie der Schlüssel dazu, dass sich Menschen wieder mehr in Büros versammeln können, um ihrer Arbeit nachzugehen. Doch es gibt nach wie vor eine große Anzahl an Menschen, die aus diversen Gründen eine Impfung ablehnen.Doch auch diese wollen oder müssen zurück ins Büro und vor allem US-Unternehmen kennen hier immer weniger Gnade. So schreiben etwa Konzerne wie Google und Microsoft ihren Mitarbeitern eine Impfung vor, wenn sie ins Büro zurückkehren wollen oder müssen. Apple hingegen scheut sich nach wie vor, diesen Schritt zu machen.Dennoch verschärft man die Gangart gegenüber Impfskeptikern: Denn laut Bloomberg müssen Apple-Angestellte ohne Corona-Impfung einen negativen Test vorweisen, wenn sie das Firmengelände betreten, und zwar jeden Tag. Das gilt sowohl für offen ungeimpfte Mitarbeiter als auch für jene, die sich nicht zu ihrem Impfstatus äußern wollen.Doch auch geimpfte Apple-Angestellte müssen sich testen lassen, allerdings reicht hierfür ein wöchentlicher Test. Die Schnelltests, die in diesen Fällen zum Einsatz kommen, liefert Apple, diese können dann zu Hause durchgeführt werden. Danach muss das Ergebnis an Apple übermittelt werden, hierfür kommt eine eigens entwickelte interne App zum Einsatz.Bisher zögert Apple, eine allgemeine Impfpflicht auszugeben, allerdings könnte diese noch folgen: Denn die US-Regierung hat allen Unternehmen, die sie beliefern, bis zum 8. Dezember Zeit gegeben, alle Mitarbeiter gegen Covid-19 zu impfen - und auch Apple beliefert die Regierung.