Apple MacBook Pro: Neue Profi-Notebooks mit ARM-Chips und Notch

Mit den heute vorgestellten neuen ARM-Chips aus eigener Entwicklung wurde es Apple möglich, endlich auch echte Pro-Notebooks mit den neuen SoCs vorzustellen. Das Ergebnis sind neu gestaltete MacBook Pro-Modelle, die in 14 und 16 Zoll zu haben sind.

MacBook Pro: Werbespot zum Profi-MacBook mit neuem M1-Chip

MagSafe bleibt!

Apple MacBook Pro (2021) - Spezifikationen MacBook Pro 14" MacBook Pro 16" Display 14,2 Zoll (3024 x 1964 Pixel) 16,2 Zoll (3456 x 2234 Pixel) Prozessor Apple M1 Pro / Max (8-10 Core) Apple M1 Pro / Max (8-10 Core) Grafikeinheit Bis zu 16 Core (M1 Pro) / 32 Core (M1 Max) Arbeitsspeicher Bis zu 32 GB (M1 Pro) / 64 GB (M1 Max) SSD-Speicher Bis zu 8 TB Anschlüsse 3x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, SDXC-Kartenleser, 3,5mm Audio Verbindungen 802.11ax WLAN 6, Bluetooth 5.0 Besonderheiten 120 Hz-Display, Touch ID, 1080p Webcam, 6 Lautsprecher, Dolby Atmos Laufzeit Bis zu 17 Stunden Bis zu 21 Stunden Akku 70 Wh 100 Wh Netzteil Bis zu 96 Watt 140 Watt Abmessung 1,55 x 31,26 x 22,12 cm 1,68 x 35,57 x 24,81 cm Gewicht 1,6 kg 2,1 kg Preis Ab 2249 Euro Ab 2749 Euro

Apple

Vorweg: Die Gerüchte bestätigen sich. Apple holt die Notch vom iPhone nun auch in das Display ihrer MacBook Pro. Das wirkt natürlich seltsam, allerdings nutzt man hier schlicht den Platz, an dem sich ohnehin fast immer eine leere Fläche in der Menüzeile befindet. Menüs und Status-Informationen des Systems ordnen sich jeweils neben der Aussparung für die 1080p-Webcam an.Die neuen MacBook Pro-Modelle sind in beiden Größenklassen jeweils wahlweise mit M1 Pro oder M1 Max zu bekommen. Letztere Variante dürfte sich vor allem für Nutzer lohnen, die viele grafiklastige Aufgaben wie Bild- oder Videobearbeitung zu erledigen haben. Wenig variabel ist man dabei hinsichtlich der Arbeitsspeicher-Ausstattung.Da Apple den RAM zugunsten einer höheren Performance direkt in das SoC integrierte, sind Erweiterungen nicht möglich, man kann aber - je nach Chip - bis zu 64 Gigabyte Arbeitsspeicher bekommen, der dann den CPU- und GPU-Kernen gemeinsam zur Verfügung steht.Beim Festspeicher bietet Apple, wie in seinen Pro-Rechnen inzwischen üblich, schnelle, fest verbaute SSDs an, die mit Kapazitäten zwischen 512 Gigabyte und 8 Terabyte zu bekommen sind. Durch den Einsatz der neuen stromsparenden Chips sollen die Nutzer außerdem spürbar längere Akkulaufzeiten bekommen. Wie lange eine volle Ladung ausreicht, hängt natürlich stark von der Nutzung ab. Die reine Video-Wiedergabe mit der Apple-TV-App soll mit dem 14-Zoll-Modell aber 17 Stunden und mit dem 16-Zoll-Modell immerhin 21 Stunden lang möglich sein. Beim größeren Gerät hat man außerdem eine Schnelllade-Technik eingebaut, mit der sich der Akku binnen einer halben Stunde auf 50 Prozent Füllung aufladen lässt.Apropos Aufladen: Nutzer, die gelegentlich ungeschickt sind oder in Umgebungen mit vielen herumlaufenden Leuten arbeiten, müssen keine herausgerissenen USB-C-Steckplätze befürchten. Apple stattet seine Pro-Notebooks jetzt mit dem MagSafe-Anschluss aus, für das standardmäßig ein Kabel mitgeliefert wird, das am ansonsten üblich gewordenen USB-C-Netzteil funktioniert. Ansonsten sind an den Seiten der Geräte weiterhin verschiedene Ports zu finden: SDXC-Speicherkartenslot, HDMI, Klinkenanschluss und drei Thunderbolt 4/USB-C-Ports, die ebenfalls zum Aufladen genutzt werden können.Die beiden MacBook-Pro-Modelle sind zu Preisen ab 2249 und 2749 Euro zu haben.