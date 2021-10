Samsung 980 Pro: SSD erhält Neuauflage mit Heatsink für PS5-Spieler

Der südkoreanische Hersteller zielt auf PS5-Spieler ab und bietet seine Samsung 980 Pro ab November mit einer Heatsink an. Mit ihr soll die Temperaturentwicklung der beliebten PCIe 4.0-SSD innerhalb der Sony-Konsole im Zaum gehalten werden. Die Preise starten ab 220 Euro.

Bekanntes SSD-Flaggschiff jetzt mit besserer Kühlung

Seit der Veröffentlichung des Firmware-Updates 21.02-04.00.00 im September besteht für Besitzer der PlayStation 5 die Möglichkeit, den Speicher ihrer Konsole mit einem Solid State Drive (SSD) im kompakten M.2-Format zu erweitern. Um sämtliche Vorteile, allen voran die der schnellen Ladezeiten, auszunutzen, setzt Sony eine zeitgemäße PCIe 4.0-SSD voraus, die im Optimalfall über eine wärmeableitende Heatsink verfügt. Während Hersteller wie Seagate, Western Digital und Co. passende Lösungen bereits seit geraumer Zeit anbieten, springt Samsung erst jetzt auf den Zug auf.Wie das Unternehmen in dieser Woche ankündigt, wird die Samsung 980 Pro ab November zusätzlich in einer Heatsink-Edition verkauft. "Für alle, die beim Zocken kein Ende finden und ihre technische Ausstattung in langen Sessions heiß laufen lassen, haben wir jetzt die 980 PRO mit integriertem Heatsink entwickelt", so Daniel Maric, Product Manager Storage bei Samsung Electronics . Mit einer Höhe von 8,6 Millimeter inklusive Kühlkörper entspricht die neue SSD den PCI-SIG D8-Spezifikationen und somit auch den Vorgaben der PlayStation 5.Für die Samsung 980 Pro Heatsink schreibt der Hersteller die bekannten sequentiellen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von 7000 MB/s respektive 5100 MB/s aus. Im Vergleich zu immer noch weit verbreiteten PCIe 3.0- und SATA-SSDs nennt Samsung eine Verdopplung bzw. eine um den Faktor 12,7 höhere Transferrate. Zur Markteinführung Anfang November 2021 werden zwei Varianten mit wahlweise 1 TB oder 2 TB Kapazität zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 219,90 Euro und 419,90 Euro angeboten.