Jetzt vorbestellen: Apple Watch Series 7 ab 429 Euro erhältlich

Ab sofort starten der Apple Store und diverse Online-Shops mit der Vorbestellungsphase der Apple Watch Series 7 . Die neue Generation der Smartwatch mit watchOS 8 ist ab einem Preis von 429 Euro erhältlich und soll ab dem 15. Oktober an erste Kunden ausgeliefert werden.

Hinweis: Aufgrund der großen Nachfrage kann es in einigen Online-Shops zu Fehlern kommen. Man kann damit rechnen, das diese im Laufe des Tages behoben werden.

Series 7: Neue Generation mit einer Handvoll Neuerungen

Wenige Wochen nach der offiziellen Ankündigung hält Apple sein Versprechen ein, die neue Watch Series 7 noch im Herbst 2021 auf den Markt zu bringen. Das altbekannte, abgerundete Design wurde leicht vergrößert, die Stabilität erhöht und das Betriebssystem wie in jedem Jahr aktualisiert. Auch die drei verfügbaren Editionen bleiben erhalten, die sich lediglich in ihrem Gehäusematerial unterscheiden - Aluminium, Edelstahl und Titan. Wer von einer älteren Apple Watch auf die Series 7 umsteigt muss sich zudem keine Sorgen um sein vorhandenes Zubehör machen, es bleibt kompatibel.Gingen Experten vorab von einem kompletten Redesign der Smartwatch aus, bleibt die Apple Watch Series 7 dem Look ihrer Vorgänger treu. Ganz ohne ein Upgrade schickt das kalifornische Unternehmen sein Wearable jedoch nicht in den Verkauf. Die Uhr und somit auch die verbauten OLED-Displays werden im Vergleich zur Series 6 um jeweils einen Millimeter auf 41 respektive 25 Millimeter erweitert. In Verbindung mit schmaleren Bildschirmrahmen verspricht Apple durch diesen Schritt einen um 20 Prozent größeren Bildbereich. Ebenso wurde an der Helligkeit im Always-On-Betrieb gearbeitet, in dem das Zifferblatt nun deutlich besser zu erkennen sein dürfte.Die Leistung der Apple Watch Series 7 wird sich aller Voraussicht nach in diesem Jahr nicht erhöhen. Dafür konnte man die Ladezeiten verkürzen. Die neue Smartwatch soll sich über das mitgelieferte magnetische Netzteil bis zu 33 Prozent schneller aufladen lassen. Wie eingangs erwähnt, wird altes Zubehör, zu dem auch die wechselbaren Armbänder der Apple Watch und zum Beispiel Docks von Drittanbietern gehören, weiterhin mit der Series 7 kompatibel sein, auch wenn sich das Gehäuse des Wearables über die letzten Jahre vergrößert hat.