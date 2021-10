ProRes, SharePlay & Co.: Apple veröffentlicht vierte iOS 15.1 Beta

Apple verteilt ab sofort die vierte Beta von iOS 15.1 und iPadOS 15.1. Die möglicherweise letzte Testversion vor Release steht jetzt sowohl für Entwickler, als auch in einer öffentlichen Beta zum Download bereit. Die finale Fassung für iPhones und iPads wird Ende Oktober erwartet.

Profi-Funktionen für iPhone 13 Pro und Audio-Boost für HomePods

Mit iOS 15.1 respektive iPadOS 15.1 liefert Apple wichtige Funktionen nach, die im Zuge der iOS 15- und iPhone 13-Präsentation vorgestellt wurden. Die kommende Aktualisierung soll unter anderem "SharePlay" zurückbringen, das es ermöglicht Filme, Musik und Live-TV-Sender innerhalb von FaceTime-Videotelefonaten mit Freunden oder der Familie zu teilen und so eine Art integriertes "Watch Together"-Feature zu etablieren. Ebenso soll die Übertragung von Bildschirminhalten möglich sein.Bereits in der vergangenen Beta-Version der mobilen Betriebssysteme wurde die Aufnahme von Videos in "ProRes" und eine neue Auto-Makro-Funktion getestet, die mit iOS 15.1 Beta 4 von weiteren Bugs befreit wird. Bis hin zum 4K/30-Format und mit der Möglichkeit, den automatischen Wechsel zur Ultraweitwinkel-Kamera bei Nahaufnahmen zu verhindern, stehen die beiden lang erwarteten Technologien zukünftig einzig und allein für das Apple iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max bereit.In Verbindung mit der HomePod 15.1 Beta, die derzeit nur auf Einladung bereitsteht, erhöht iOS 15.1 via Lossless Audio die Klangqualität ausgewählter Musiktitel und bringt mit der Unterstützung von Dolby Atmos einen virtuellen Surround-Sound auf den mittlerweile eingestellten Siri-Lautsprecher und seine günstigere HomePod Mini-Variante. Die jüngsten Beta-Updates können direkt über die Einstellungen des iPhone bzw. iPads heruntergeladen werden. Gerüchten zufolge wird ein finaler Release am 25. Oktober 2021 erwartet.