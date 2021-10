AMD hat schweren Bug in wichtigem Feature seiner Ryzen-Prozessoren

Ganz reibungslos verläuft die große Wiederbelebung AMDs dann doch nicht. Ausgerechnet in einem der wichtigsten Sicherheits-Features der neuen Ryzen-Prozessoren ist jetzt ein gravierender Fehler gefunden worden. Die Funktion kann so teils nicht genutzt werden.

Black Screen-Problem reloaded

AMD

Der Bug steckt in der Secure Memory Encryption (SME). Dabei handelt es sich um eine wichtige Funktion zur besseren Absicherung sensibler Daten. Das Feature sorgt dafür, dass der Arbeitsspeicher im laufenden Betrieb stets verschlüsselt ist und die darin befindlichen Informationen nicht ohne weiteres von Angreifern ausgelesen werden können. Zugriffsberechtigt ist jeweils nur der Prozess, von dem die Daten in den jeweiligen Speicherbereich gelegt wurden.Die Implementierung sorgt nun allerdings für Schwierigkeiten, wenn AMD Raven Ridge-Systeme mit Linux in Verbindung kommen, berichtet das US-Magazin Neowin . Entdeckt wurde dies auf einem Rechner, der mit einem Ryzen 3 2200G auf einem MSI B350M Mortar-Motherboard ausgestattet ist. Hier sorgte eine aktivierte Speicherverschlüsselung dafür, dass das Gerät nicht hochgefahren werden konnte. Die Boot-Probleme ließen sich auch auf anderen Computern reproduzieren.Seltsamerweise tritt hier darüber hinaus ein Problem auf, das AMD kürzlich bereits in ähnlicher Form bei einigen Polaris-Grafikkarten zu bewältigen hatte: Bei diesen wurde manchmal einfach der Bildschirm schwarz, wenn die Nutzer Assassin's Creed Origins spielten. Nun zeigt sich der gleiche Effekt bei Ryzen-Prozessoren mit aktivem SME, wenn sie mit Linux zusammenarbeiten.Für Privatnutzer dürfte der Bug keine größeren Schwierigkeiten mit sich bringen - auch da es derzeit keine negativen Berichte über Schwierigkeiten beim Betrieb von Windows gibt. SME richtet sich allerdings ohnehin vor allem an Business-Anwender und hier sind Linux-Plattformen letztlich doch etwas häufiger anzutreffen - gerade dann, wenn mit sensiblen Daten hantiert wird.