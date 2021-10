Keynote-Woche: Samsung veranstaltet Unpacked-Event am 20. Oktober

Samsung folgt auf Apple sowie Google und kündigt für den 20. Oktober ein weiteres Galaxy Unpacked Event an. Als "Part 2" bestätigt, dürften sich die Neuankündigungen in einem kleinen Rahmen halten. Dennoch ist das Galaxy S21 FE-Smartphone weiterhin im Gespräch.

Hat Samsung ein Ass im Ärmel oder nur neue Farben?

Der so genannte "Techtober" könnte in der nächsten Woche seinen Höhepunkt finden. Während Apple bereits am Montag (18.10.) den Auftakt mit seinem "Neue Dimensionen"-Event gibt und sich dabei auf MacBooks konzentrieren wird, präsentiert Google am Dienstag (19.10.) die neuen Android 12-Smartphones Pixel 6 und Pixel 6 Pro. Dass sich Samsung am 20. Oktober einreiht, überraschte sogar Experten. Schließlich wird nach kürzlichen Prognosen zeitnah kein großer Wurf erwartet.Zwar bringen die Kollegen von SamMobile Geräte wie das Samsung Galaxy Tab S8 ins Gespräch, dessen Ultra-Variante mit einem für Android-Tablets riesigen 14,6-Zoll-Display erscheinen könnte, doch auch die eigentlich vorerst abgeschriebene Fan-Edition (FE) des Galaxy S21 wäre eine Überraschung. Der anlässlich des Unpacked Events veröffentlichte Teaser lässt zudem auf neue Farbvarianten schließen, unter anderem für das Samsung Galaxy Z Flip 3 in Grau, Pink, Weiß, Blau und Gelb.Die Personalisierung von Smartphones, Tablets, Notebooks und Co. liest es sich zudem aus der passenden Keynote-Ankündigung des südkoreanischen Herstellers heraus. "Unsere Nutzer sind vielfältig und leben ihr Leben auf so viele bunte, interessante und einzigartige Arten. Daher sollte die Technologie, die sie täglich nutzen, ihre Individualität widerspiegeln. Seien Sie beim Galaxy Unpacked Teil 2 am 20. Oktober dabei, um zu sehen, wie Samsung neue Erfahrungen für den Selbstausdruck durch Technologie eröffnet."Das Unpacked Event kann am Mittwoch kommender Woche über YouTube und Co. mitverfolgt werden. In unserem Samsung-Special werden wir zudem einen Livestream einbinden und euch parallel zur Keynote über die Neuheiten auf dem Laufenden halten.