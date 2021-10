Fuchsia: Schattendasein geht zu Ende, Google hat neue große Pläne

Neben Android und Chrome OS stand Google Fuchsia bisher eher nicht im Rampenlicht, weckte aber trotzdem immer wieder Interesse. Jetzt deutet sich an, dass man rund um das alternative Betriebssystem weitaus mehr plant und das Schattendasein auf dem Nest Hub wohl bald endet.

Endlich ein neues Zuhause abseits des Nest Hub

Viel mehr Fuchsia in Geräten

Google

Ein Blick in unser Special zu Betriebssystemen zeigt, dass wir schon 2016 erstmals über Google Fuchsia berichten konnten. Was zunächst als möglicher Android-Nachfolger gehandelt wurde, hat auch fünf Jahre später noch keine eindeutige Identität entwickelt. Seit Mai dieses Jahres ist Fuchsia auf dem Smart-Display Nest Hub zu Hause und damit offiziell als "neues Betriebssystem" in den Markt gestartet. Nach überwiegender Funkstille über die letzten Monate deutet sich jetzt an, dass die Geräte-Familie mit Fuchsia-Herz bald deutlich anwachsen dürfte.Wie 9to5Google berichtet, werfen aktuelle Stellenausschreibungen endlich etwas Licht auf die weiteren Pläne. Google bemüht sich demnach um Talente für sein neue gegründetes "Fuchsia Devices Team", damit scheint man dem Betriebssystem auch intern eine deutlich höhere Bedeutung beizumessen, als bisher. Wie in der Anzeige zu lesen ist, soll das Team sicherstellen, dass die Fuchsia-Plattform "erfolgreich auf reale Produkte angewendet werden kann".Klar ist damit, dass Google Fuchsia auf weitaus mehr Geräten zum Einsatz bringen will. Hierfür sucht das Unternehmen Entwickler, die das Betriebssystem für "zusätzliche intelligente Geräte und andere Formfaktoren" fit machen. Frühere Berichte hatten Bemühungen rundum Smart-Speaker ins Spiel gebracht.Google scheint hier also weitere Smart Home-Geräte als neues Zuhause für das OS anzuvisieren. "Auch wenn Fuchsia zunächst für intelligente Displays eingesetzt wird, arbeiten wir an der Ausweitung auf weitere Formfaktoren und Anwendungsfälle", so das Unternehmen. Abzuwarten bleibt, wie schnell Google hier Geräte präsentiert und ob Fuchsia mit den neuen Bemühungen auch endlich eine echte Identität entwickelt.