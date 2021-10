Google TV bekommt Profile und damit bessere Individualisierung

Die TV-Bestrebungen des Unternehmens aus dem kalifornischen Mountain View waren bisher nicht gerade von riesigem Erfolg gekrönt, mit Google TV hat man aber endlich ein Fernseh-Betriebssystem geschaffen, das erfolgreich und gut nutzbar ist. Und es wird nun noch besser.

Mehr Personalisierung dank Profilen

Google hat sich in Vergangenheit mehrfach an Android als TV-Betriebssystem versucht, doch richtig gelungen war keiner dieser Versuche. Mit Google TV hat man nun aber einen Treffer landen können, denn dieses kommt u. a. bei Chromecast und Sony-Fernsehern zum Einsatz.Eine große Rolle auf Google TV spielen Personalisierung und entsprechende Empfehlungen, diese basieren auf dem Nutzungsverhalten des jeweiligen Anwenders. Das ist praktisch, allerdings nur dann, wenn man alleine ist oder sich mehrere Personen in einem Haushalt den TV-Geschmack teilen.Hat man hingegen gegensätzliche inhaltliche Präferenzen, wird das mitunter zu einer nicht ganz so harmonischen Sache, wenn es um Empfehlungen oder auch sonstige Homescreen-Präferenzen geht. Das weiß man aber natürlich auch in Mountain View und hat Profile für Google TV angekündigt Profile funktionieren ganz so wie man es erwartet bzw. es sie bei einzelnen Anwendungen wie Netflix üblich sind. Man kann künftig auf einem Google TV-basiertem Fernseher seinen personalisierten Bereich anlegen, dafür benötigt man lediglich einen eigenes Google-Konto. Dadurch bekommt man zugeschnittene TV-Serien- und Film-Empfehlungen, eine eigene Watchlist und Hilfe von Google Assistant - letzteren kann man etwa fragen, was man als nächstes gucken soll.Google hat außerdem weitere neue Features angekündigt, darunter den so genannten Ambient-Modus, der personalisierte Informationen und Empfehlungen anzeigt, wenn der TV im Leerlauf ist. Zu den Infos zählen Sportergebnisse, Nachrichten, Wetter und ähnliches. Mit Hilfe von Onscreen-Shortcuts kann man auf Wunsch auch direkt zu den Anwendungen springen.