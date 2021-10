Militärgeheimnis: War Thunder-Spieler veröffentlicht Panzer-Handbuch

Mit War Thunder und anderen Titeln gibt es eine Reihe von populären Spielen, in denen man sich mit virtuellen Kopien echter Panzer mit anderen Nutzer in ebenso virtuellen Schlachten messen kann. Dabei sind die Daten der Kampfmaschinen nicht immer korrekt, was jetzt erneut einen kuriosen Leak zur Folge hatte.

Diskussion um Drehgeschwindigkeit des Geschützturms

Nexter Group

Wie Kotaku unter Berufung auf das UK Defence Journal berichtet, mussten die Moderatoren des War Thunder Forums jüngst erneut Einträge von Fans des Spiels löschen, in denen sie Informationen veröffentlichten, die aufgrund einer möglichen Gefährdung der nationalen Sicherheit eines Landes unter offizieller Geheimhaltung stehen. Erneut handelte es sich um das Handbuch eines Panzers, das nur Militärangehörigen zugänglich ist.Im jüngsten Fall waren einige Nutzer in eine hitzige Diskussion geraten, bei der es um die Performance eines von Frankreichs Militär genutzten Panzers vom Typ Leclerc Serie 2 ging. Einer der Beteiligten veröffentlichte dabei ein Dokument, bei dem es sich um eine Art Handbuch für das Kriegsgerät handelt, um seine Argumentation zu untermauern.Die Moderatoren löschten die geheimen Dokumente zu dem aktuell noch in aktivem Dienst befindlichen Panzertyp, weil dies eine Gefährdung von Menschenleben darstellen kann. Man werde derartige Infos immer löschen und Maßnahmen gegen die jeweiligen Nutzer ergreifen, hieß es. Vor einiger Zeit gab es bereits einen ähnlichen Fall.Erst im Juli war im gleichen Forum das Handbuch eines Challenger 2 Panzers aufgetaucht, der beim britischen Militär im Dienst steht. Auch damals reagierten die Entwickler des Spiels mit einer umgehenden Löschung, zumal sich auch das britische Verteidigungsministerium zu Wort meldete.In dem jüngsten Fall, der den französischen Panzer betraf, stammte das Dokument von einem Spieler, der nach eigenen Angaben Mitglied einer Panzerbesatzung der französischen Armee ist und als solches Zugriff auf die geheimen Dokumente hat. In den Foren rund um War Thunder gibt es immer wieder hitzige Auseinandersetzungen, was die Fähigkeiten bestimmter Panzer angeht, weil das Spiel zwar mit deren genauer Abbildung wirbt, aber nicht immer auch tatsächlich Konfigurationen nutzt, die der realen Ausstattung der Kampffahrzeuge entsprechen.