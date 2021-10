Sony Bravia XR: Update bringt exklusive PS5-Features auf Fernseher

Wer seine PlayStation 5 an einem Sony Bravia XR-Fernseher betreibt, kann sich im Laufe des Jahres auf exklusive PS5-Funktionen freuen. Per Update will der japanische Hersteller ein Tone Mapping mit HDR-Automatik und einen automatischen Genre-Bildmodus verteilen.

Details zum Tone Mapping und dem Genre-Bildmodus

Sony

Unter dem Motto "Perfekt für PlayStation 5" kündigt Sony an, neue Funktionen bereitzustellen, die ein optimales Zusammenspiel zwischen PS5-Konsole und den Bravia XR-Geräten ermöglichen soll. Von klassischen LED-Modellen mit 4K-Auflösung über OLED-Fernseher bis hin zur so genannten "Master"-Serie samt 8K-Auflösung beinhaltet die XR-Familie im Premium-Bereich eine große Bandbreite an Smart-TVs, die laut Sony voraussichtlich Ende 2021 mit einem neuen Firmware-Update versorgt werden.Die kommende Aktualisierung wird unter anderem ein Tone Mapping mit HDR-Automatik beinhalten. Sonys PlayStation 5 soll dabei automatisch den jeweils angeschlossenen Bravia XR-Fernseher erkennen und die besten HDR-Einstellungen für das Modell auswählen. Man verspricht, dass "die Nutzer wichtige Details und Farben auch in kontrastreichen Szenen hervorragend sehen" können. In Gran Turismo 7 sollen zum Beispiel Objekte auf der Rennstrecke besser ausgemacht werden, sodass Spieler schneller auf diese reagieren können.Weiterhin wird nach dem Update für Sony Bravia XR-TVs ein automatischer Genre-Bildmodus dafür sorgen, dass der Fernseher erkennt, ob ein Spiel gespielt wird oder Filme bzw. Serien laufen. Bei der Gaming-Nutzung der PS5 soll das Gerät automatisch in den Spielemodus wechseln und so die Eingabesignalverzögerung minimieren. Wird die PlayStation 5 zur Wiedergabe von Medien in Streaming-Apps oder zum Abspielen von Blu-rays genutzt, wechselt der Fernseher zurück in den Standardmodus, der den Fokus auf die Bildverarbeitung legt.Wie sich die Verbesserungen im Gaming-Alltag mit der PlayStation 5 schlagen werden, bleibt abzuwarten. Einen genauen Stichtag für das Update nennt Sony nicht. Es ist lediglich von Ende 2021 die Rede.