Fossil Gen 6 Smartwatches mit WearOS & Snapdragon 4100+ geleakt

Der Uhrenspezialist Fossil bringt mit der Fossil Smartwatch Gen 6 in Kürze eine neue Serie von "smarten" Uhren auf den Markt, die mit Google Wear OS ausgerüstet sind. Es dürfte sich um die ersten neuen Smartwatches handeln, die nach der Galaxy Watch4 von Samsung mit WearOS erscheinen.

Bestmögliche Performance durch Snapdragon Wear 4100+

Fossil

Die Fossil Gen 6 Smartwatches sind allesamt mit einem 1,28 Zoll großen OLED-Display ausgerüstet, das unter anderem eine Always-On-Funktion mit noch hellerer Darstellung und einer höheren Farbzahl als zuvor bieten soll. Die Auflösung liegt bei 416x416 Pixeln und somit auf einem angenehm hohen Niveau.Die Fossil Gen 6 Smartwatches sind je nach Modell mit einem 42 oder 44 Millimeter breiten Gehäuse in verschiedenen Designs für Herren und Damen erhältlich. Die Gehäuse sind in den meisten Fällen bis 50 Meter Tiefe wasserdicht und werden mit Armbändern aus Leder, Stoff oder Metall angeboten. Im Inneren sind die Geräte allesamt gleich ausgestattet, was auch für ihre Sensoren gilt.Die Basis bildet der Qualcomm Snapdragon Wear 4100+ SoC, bei dem die Strukturbreite von 28 auf 12 Nanometer schrumpft. Der Chip bietet vier ARM Cortex-A53-Kerne mit bis zu 1,7 Gigahetz und eine ebenfalls schnellere Adreno A504-GPU. Die Performance soll dadurch deutlich gestiegen sein. Die Verbindung zum Smartphone stellt der Chip per Bluetooth 5.0 her und bringt natürlich auch GPS-Support mit. Der interne Speicher der neuen Fossil Gen 6 Smartwatches ist acht Gigabyte groß.Die Akkulaufzeit gibt Fossil mit 24 Stunden an, bietet aber wie zuvor auch einen extrem stromsparenden Modus an, mit dem die Uhren mehrere Tage durchhalten sollen. Möglich macht das der Stromsparteil des Snapdragon SoCs. Innerhalb einer Stunde sollen die Uhren voll geladen werden können, wobei nach 30 Minuten bereits 80 Prozent der Kapazität zur Verfügung stehen.Auf der Rückseite der neuen Smartwatches von Fossil sitzen Sensoren, die in der Lage sind, diverse Aktivitätsziele, Schritte, Schlaf, Herzfrequenz, Kardiolevel, spO2-Werte zur Sauerstoffsättigung des Blutes und bei Bedarf im Aktivitätsmodus mit GPS auch Laufstreckendaten mit den Fitness-Daten kombiniert aufzuzeichnen.Dank WearOS von Google kann man auf den Uhren auch mit diversen verschiedenen Apps hantieren, die in anderen Smartwatch-Ökosystemen nicht geboten werden. Die neuen Fossil Gen 6 Smartwatches erscheinen anfangs wohl mindestens in jeweils drei Varianten für Damen bzw. Herren. Je nach Modell liegt der Preis bei ihrer Verfügbarkeit in Deutschland, die ab 27. September 2021 gegeben sein soll, bei 299 bzw. 329 Euro. Dies geht jedenfalls aus ersten Listings für die neuen Fossil Smartwatch-Modelle hervor, die bei Amazon aufgetaucht sind.