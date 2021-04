IdeaPad, Yoga & Co.: Die wandelbare Welt der Lenovo-Notebooks

Kein Hersteller zeigt sich im Notebook-Bereich so dynamisch wie Lenovo. Vom günstigen Einsteigermodell bis hin zum Premium-Convertible ist das Portfolio vielfältig bestückt. Hohe Wertigkeit, Langlebigkeit und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis stehen im Mittelpunkt. (Anzeige)

Lenovo Yoga: Die wandelbare Speerspitze unter den Laptops

Lenovo IdeaPad: Vom Einsteiger bis zur beliebten Mittelklasse

Vom Einsteiger bis zum Premium-Modell

Lenovo

Abseits von Business-, Workstation- und Gaming-Geräten überzeugt Lenovo vor allem mit seinen Notebooks für Otto Normalverbraucher, die sich in den bekannten IdeaPad- und Yoga-Familien versammeln. In diesem Jahr visiert der chinesische Hersteller vor allem Einsteiger, Schüler und Studenten mit preiswerten Modellen, aber auch anspruchsvolle Kunden im Premium-Bereich an. Somit zeigen sich unter den Highlights 2021 nicht nur die klassischen 15-Zöller, sondern auch kompakte Netbooks für den Uni-Alltag, der Desktop-Ersatz für das Home-Office und natürlich auch die beliebten Hybriden aus Laptop und Tablet (2-in-1).Edel, mobil und leistungsstark - So definiert Lenovo die flexiblen Convertibles der neuen Yoga 7i-Serie . Dabei treffen wertige Vollmetallgehäuse auf lange Akkulaufzeiten und beste Performance, die unter anderem durch Intel Core i7-Prozessoren , schnelle 1-TB-SSDs und modernste Technologien wie Wi-Fi 6, Thunderbolt 4 und Dolby Atmos gewährleistet wird. Es ist die Luxusklasse des Herstellers, die trotz ihrer vielen Funktionen und der 360-Grad-Wandelbarkeit vom klassischen Notebook in ein Tablet auf Einfachheit und eine komfortable Bedienung setzt. Dass die Convertible-Laptops dabei schon für unter 1000 Euro starten, ist umso bemerkenswerter.Mit der Einführung der neuen IdeaPad 1-Serie geht Lenovo in diesem Jahr neue Wege, auf denen man die vergangene Netbook-Ära mit aktueller Hardware kombiniert. Kompakte und vor allem leichte 11,6-Zoll-Modelle werden hier mit AMD Athlon-Prozessor ausgestattet, wel­che für die essentiellen Aufgaben des Notebook-Alltags konzipiert wurden - Texten, Mailen, Surfen. Mit einem Gewicht von nur 1,2 kg und einer bis zu achtstündigen Akkulaufzeit sind die Lenovo IdeaPads 1 nicht nur gute Begleiter für den Feierabend auf der Couch, sondern auch für hoffentlich baldige Reisen gut gerüstet und schnell im Rucksack verstaut. Zu Preisen von unter 270 Euro bei Saturn sind die Geräte gleichzeitig erschwinglich.Es gibt viele Situation, in denen mehr Leistung gefordert und ein hohes Maß an Zu­kunfts­si­cher­heit gewünscht sind. Ohne unnötigen Schnickschnack setzt Lenovo für genau diese Szenarien auf das IdeaPad 3. Gerade im Preisbereich unter 600 Euro kann der Hersteller punkten. Man bietet Nutzern moderne AMD Ryzen 7-Prozessoren, schnelle SSDs mit bis zu 512 GB und klassische 15,6-Zoll-Displays mit einer Full-HD-Auflösung. Das Lenovo IdeaPad 3 ist die Mittelklasse in Person, kompakt gehalten, schlicht im Design und mit genügend Leistung ausgestattet, um den Multimedia- und Casual-Gaming-Alltag zu bewältigen.