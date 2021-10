Google verschiebt seine Cookie-Alternative FLoC immer weiter

Anfang des Jahres kündigte Google an, dass man die von vielen verhassten Cookies abschaffen und durch eine neue Technologie ersetzen wird: das so genannte Federated Learning of Cohorts (FLoC). Doch dagegen liefen Datenschützer Sturm und FloC wird immer weiter verschoben.

Start wird immer wieder verschoben

Diskussion - Die Technologien und ihre Prototypen werden in Foren wie GitHub oder W3C-Gruppen diskutiert.

Testen - Alle Technologien für den Anwendungsfall stehen den Entwicklern zum Testen zur Verfügung und können anhand der Ergebnisse verfeinert werden.

Bereit für die Übernahme - Sobald der Entwicklungsprozess abgeschlossen ist, sind die erfolgreichen Technologien bereit für den Einsatz in großem Maßstab. Sie werden in Chrome eingeführt und sind bereit für den Einsatz im gesamten Web.

Übergangszeitraum: Stufe 1 - APIs für jeden Anwendungsfall sind zur Übernahme verfügbar. Chrome wird die Akzeptanz und das Feedback sorgfältig beobachten, bevor es zur nächsten Stufe übergeht.

Übergangszeit: Stufe 2 - Chrome wird die Unterstützung für Cookies von Drittanbietern über einen Zeitraum von drei Monaten bis Ende 2023 auslaufen lassen.

Die Idee hinter Federated Learning of Cohorts war simpel: Statt personalisierter Cookies sollte das Nutzungsverhalten KI-gestützt analysiert werden. Der Vorteil: Nicht mehr jeder Seiten-Besuch des Nutzers soll an den Betreiber eines Werbenetzwerkes übermittelt werden. Doch Datenschützer und Organisationen wie die Electronic Frontier Foundation (EFF) kritisierten das Vorhaben scharf , es folgten auch zahlreiche Absagen und Boykotte. Zahlreiche Webgrößen, darunter WordPress, kündigten an, FLoC nicht zu unterstützen bzw. zu blocken.Google ist seither in der Defensive und verschiebt den Start von FLoC immer weiter. Wie SearchEngineLand berichtet, wird das auch Privacy Sandbox genannte Feature frühestens Ende 2022 starten, das Ende für klassische Cookies wird es erst in der zweiten Jahreshälfte 2023 geben.Die Entwicklung sieht nach derzeitigem Stand folgendermaßen aus und hat vier (bzw. fünf) Stufen: