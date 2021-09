Amazon Prime Video: Die neuen Filme und Serien im Oktober 2021

Amazon Prime Video gibt seine Film- und Serien-Highlights für Oktober 2021 bekannt. Mit mehr als 40 Neustarts will man seine Prime-Mitglieder vor die Mattscheibe locken. Die Highlights: Neue Folgen von LOL und Lucifer sowie Filme wie Es, The Revenant und Bohemian Rhapsody.

Neue Serien & Specials bei Amazon Prime Video im Oktober 2021

LOL: Last One Laughing S2 ab 1. Oktober

Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast ab 15. Oktober

Maradona - Leben wie ein Traum ab 29. Oktober

The Walking Dead: World Beyond S2 ab 4. Oktober

Lucifer S6 ab 25. Oktober

Blind Spot S5 ab 23. Oktober

Motherland: Fort Salem S2 ab 18. Oktober

Homeland S8 ab 15. Oktober

Grey's Anatomy S16 ab 4. Oktober

The Middle S1-S9 ab 29. Oktober

Neue Filme bei Amazon Prime Video im Oktober 2021

Justin Bieber: Our World ab 8. Oktober

Welcome To The Blumhouse: Bingo Hell / Black As Night / Madres / The Manor ab 1. Oktober / 8. Oktober

Bohemian Rhapsody ab 1. Oktober

The Lodge ab 6. Oktober

Dolittle ab 11. Oktober

Tolo Tolo ab 13. Oktober

The Marksman ab 23. Oktober

Asche ist reines Weiß ab 14. Oktober

Checkered Ninja ab 18. Oktober

Fabricated City ab 18. Oktober

Slate ab 20. Oktober

A Hard Day ab 14. Oktober

The Silence ab 17. Oktober

Ich war noch niemals in New York ab 17. Oktober

The Revenant ab 3. Oktober

Der Polarexpress ab 3. Oktober

Ocean's 8 ab 25. Oktober

Winter's Tale ab 4. Oktober

Becoming-Das Böse in ihm ab 10. Oktober

Wie ein einziger Tag ab 21. Oktober

Es ab 24. Oktober

Alvin And The Chipmunks: The Road Chip ab 22. Oktober

Hearts of Darkness - Reise ins Herz der Finsternis ab 4. Oktober

Eyes Wide Shut ab 7. Oktober

The Conjuring 1 & 2 ab 15. Oktober

Annabelle: Creation ab 15. Oktober

Elf ab 16. Oktober

The Prestige ab 23. Oktober

Knerten und die Seeschlange ab 1. Oktober

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Jetzt 30 Tage lang kostenlos testen!

Während Netflix und Disney+ ihre Neuheiten für den kommenden Monat bereits vorgestellt haben, äußert sich nun auch Amazon zu den Oktober-Blockbustern auf Prime Video. Die zweite Staffel von Last One Laughing (LOL) mit deutschen Comedy- und Stand-Up-Profis steht ebenso im Mittelpunkt wie das neue Original "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" auf Basis der Lois Duncan-Romans aus dem Jahr 1973. Außerdem startet ab dem 25. Oktober die sechste und letzte Staffel von Lucifer exklusiv bei Prime Video.Fans von Justin Bieber können den kanadischen Popstar außerdem in einer "Our World"-Doku hinter den Kulissen erleben oder sich kurz vor Halloween mit Es und vier neuen Gruselfilmen der Blumhouse-Reihe vergnügen. Weiterhin konnte sich Amazon einige Lizenztitel sichern, zu denen Serien wie Grey's Anatomy (Staffel 16), The Middle (Staffeln 1-9), Homeland (Staffel 8) oder Motherland: Fort Salem (Staffel 2) gehören. Neue Episoden gibt es außerdem von The Walking Dead: World Beyond und Blind Spot zu sehen.Zu den namhaften Titel im Film-Bereich gehören hingegen Bohemian Rhapsody, The Marks­man, The Revenant, Der Polarexpress, Ocean's 8, The Conjuring 1 und 2 sowie The Prestige.