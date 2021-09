iPhone 13: Besteller müssen sich wohl auf lange Lieferzeiten einstellen

Apple-Geräte sind beliebt, das ist keine neue Erkenntnis. Das ist natürlich vor allem kurz nach dem Start der jeweiligen iPhones der Fall, entsprechend kann es stets zu Lieferschwierigkeiten kommen. Aktuell scheint die Situation aber noch schwieriger zu sein als in früheren Jahren.

Zwei bis vier Wochen länger

Bereits bei früheren Modellen kam es immer wieder vor, dass man auf ein neues iPhone warten musste, jedenfalls kurz nach dessen Vorstellung bzw. Veröffentlichung. Doch dieses Jahr ist die Situation offenbar verschärft: Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, werden Konsumenten "einige Wochen" länger warten müssen, bis sie ihr neues iPhone 13 in den Händen halten können.Grund dafür sind Verzögerungen in der Lieferkette und eine hohe Nachfrage, beides werde "zu einer der längsten Wartezeiten für das Smartphone in den letzten Jahren" führen, so Analysten. Demnach müssten Kunden auf der ganzen Welt, die die neuen Modelle online vorbestellt haben, mehr als vier Wochen auf das iPhone 13 Pro und Pro Max und etwa zwei Wochen auf das Basis-Modell der 13. Ausgabe warten.Verzögerungen sind grundsätzlich nicht ungewöhnlich, allerdings hat die gesamte Welt nach wie vor mit den Folgen der Corona- sowie Chipkrise zu kämpfen. Zwar heißt es, dass Apple sich sehr früh ausreichende Komponenten gesichert hat, aber offenbar reichen diese trotzdem nicht.Ein Blick auf die Apple-Seite bestätigt den Bericht von Reuters: Das iPhone 13 ist derzeit bei einer Bestellung heute zwischen 14. und 21. Oktober zu erwarten, wer ein iPhone 13 Pro (Max) sein Eigen nennen möchte, der muss bis 28. Oktober oder sogar 5. November warten.Laut den Analysten sind nicht nur Komponentenkrise(n) für die Lieferprobleme verantwortlich, sondern auch die hohe Nachfrage nach den neuen Geräten. Die Experten sehen sogar Hinweise, dass Apple selbst die Nachfrage etwas unterschätzt hat und deshalb nicht genügend Geräte auf Lager hatte und hat.