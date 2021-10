Kamera-Vergleich: DxOMark-Test iPhone 13 gegen iPhone 12 Pro

Die Kamera im iPhone 13 ist laut einem neuen DxOMark-Test eine Verbesserung gegenüber der im iPhone 12 Pro verwendeten Version. Sie erreicht die gleiche Punktzahl wie das iPhone 12 Pro Max für seine Bildgebungsfähigkeiten - und das nun beim "Einsteigermodell".

Es gibt auch Kritikpunkte

Apple

Das geht aus einer neuen Auswertung des bekannten DxOMark-Tests hervor (via 9to5mac ). Kurz nach dem Start der neuen iPhone 13-Modelle hatte DxO die Kameras des iPhone 13 Pro und des iPhone 13 Pro Max getestet. Sie erhielten wie erwartet Spitzenplätze. Nun wurde auch der Test für das iPhone 13 nachgereicht - DxO listet es jetzt unter den fünf besten Geräten in der Rangliste.Interessant ist dabei aber auch der Vergleich mit dem "Spitzen-Modell" aus dem Vorjahr. Laut DxO besitzt das primäre Modul die gleiche Sensorgröße wie das iPhone 12 Pro Max. Unterschiede sind nur die Dual-Pixel-Autofokus-Funktion anstelle von PDAF (Phasendetektions-Autofokus), zusammen mit einer f/1.6-Blende und einer Sensor-Shift-Stabilisierung. Dazu besitzt das iPhone 13 eine Ultra-Weitwinkel-Kamera mit den gleichen technischen Spezifikationen wie bei der iPhone 12-Generation.In den Tests erreichte das iPhone 13 dann 138 Punkte in der Kategorie Foto, 55 in Zoom und 117 in Video. Daraus ergibt sich eine Gesamtnote von 130. Laut Testbericht hatte die Kamera eine genaue und wiederholbare Zielbelichtung, mit "allgemein schönen Farben und Weißabgleich" und "guter Detailgenauigkeit bei Tageslicht und in Innenräumen". Gelobt wurde der große Dynamikbereich, die genaue und stabile Belichtung und der Weißabgleich sowie das gute Verhältnis von Textur und Rauschen bei Videos.Es gibt aber auch ein paar Kritikpunkte, wie ein Luminanzrauschen bei schwachem Licht, einem begrenzten Dynamikbereich bei anspruchsvollen, kontrastreichen Szenen, Bildartefakte, begrenzte Details in einem Zoom mit mittlerer bis großer Reichweite und Schärfeunterschiede zwischen Videobildern. Mit einer Punktzahl von 130 liegt das iPhone 13 gleichauf mit dem iPhone 13 mini und dem iPhone 12 Pro Max, und zwei Punkte vor dem iPhone 12 Pro. Es liegt auf dem vierten Platz hinter dem iPhone 13 Pro und Pro Max mit 137 Punkten.