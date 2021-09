Galaxy Watch: Samsung patentiert Uhr mit integrierten Solarzellen

Nachdem Samsung erst vor kurzem zwei neue Smartwatch-Modelle auf den Markt gebracht hat, scheint das Unternehmen bereits an neuen Wearables zu arbeiten. Im kommenden Jahr könnte eine Galaxy Watch , die sich über ein eigenes Solar-Panel aufladen kann, erscheinen.

Ladevorgang braucht nur wenige Stunden

Darauf deutet ein Patent, das von Letsgodigital entdeckt wurde, hin. In dem von Samsung eingereichten Antrag wird eine Smartwatch, dessen Armband über integrierte Solarzellen verfügt, beschrieben. Die Panels sind auf beiden Seiten der Uhr platziert, sodass die Sonne nicht aus einer bestimmten Richtung strahlen muss. Das Armband besitzt Nanomaterialien, die das Licht zu den Solarzellen weiterleiten. Mehrere Ebenen sollen dafür sorgen, dass Licht mit verschiedenen Wellenlängen eingefangen und die Effizienz damit weiter erhöht wird.Sollte sich der Nutzer im Freien aufhalten, könnte die Galaxy Watch mit Hilfe des Solar-Armbands in wenigen Stunden vollständig aufgeladen sein. Das setzt natürlich voraus, dass die Sonne scheint und die Panels nicht verdeckt werden. Natürlich hat der Träger weiterhin die Möglichkeit, das Wearable auch über das normale Netzteil oder eine drahtlose Ladestation mit Strom zu versorgen. Obwohl das Aufladen via Kabel oder Station deutlich schneller sein dürfte, kann die Smartwatch in der Zeit nicht verwendet werden.Bisher ist noch unklar, ob und wann die patentierte Technologie in einem finalen Produkt zum Einsatz kommt. Das Patent wurde schon Mitte 2019 eingereicht und erst jetzt veröffentlicht. Es wäre denkbar, dass Samsung im nächsten Jahr eine Smartwatch mit integriertem Solar-Panel ankündigt. Die Technologie könnte in eine bestehende Produktreihe integriert werden.