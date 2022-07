Galaxy Watch 5 (Pro): Erste Bilder der neuen Samsung-Smartwatch

Mit der neuen Samsung Galaxy Watch 5 und einem zusätzlichen Pro-Modell wollen die Südkoreaner im Spätsommer ihr Wearable-Portfolio aktualisieren. Nun zeigen sich im Netz die ersten Bilder der Smartwatch , die von Leakern vorab als besonders hässlich abgestempelt wurde.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro ohne Lünette

Samsung Galaxy Watch 5 im Look des Vorgängers

91mobiles

Noch im Juni hatte der oft gut informierte Twitter-Nutzer Ice Universe die kommende Samsung Galaxy Watch 5 als "wahrscheinlich hässlichste Uhr der Smartphone-Hersteller" betitelt. Wie die nun von Leaker Evan Blass (Evleaks) auf 91Mobile veröffentlichten Bilder zeigen, scheint das Design allerdings verhältnismäßig unauffällig auszufallen.Die neue Galaxy Watch 5 Pro soll in diesem Jahr die bekannten Classic-Varianten ersetzen und zeitgleich auf eine physische, drehbare Lünette verzichten. Dennoch bleibt ein, je nach Farbvariante, deutlich sichtbarer Displayrahmen zurück. Zwar wurde dieser entsprechend dem Gehäusematerial eingefärbt, doch geht der Trend bei Herstellern wie Apple eher hin zu einem möglichst rahmenlosen Design.Zusätzlich zu den Standard-Modellen in Schwarz, Titanium-Grau und voraussichtlich in verschiedenen Größen, soll die Galaxy Watch 5 Pro in einer LTE-Variante erscheinen.Auch die günstigere Galaxy Watch 5 soll optional mit einem Mobilfunkmodul und im Vergleich zur Pro-Version mit einer deutlich breiteren Farbpalette ausgestattet werden. Die neuen 3D-Renderings zeigen dabei das größere der beiden Modelle - vermutlich mit 44 Millimeter Durchmesser. Zudem ist die Rede davon, dass beide Uhren mit Google WearOS 3.5 ausgestattet werden sollen, über dem Samsungs One UI Watch 4.5-Oberfläche liegen dürfte.Weitere technische Informationen zur Samsung Galaxy Watch 5 und Galaxy Watch 5 Pro liegen noch nicht vor. Die offizielle Vorstellung wird auf einem passenden Unpacked Event im August erwartet.