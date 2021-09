Heftiges Bildhüpfen: Kamera-Feature des iPhone 13 Pro braucht Update

Die Pro-Modelle des iPhone 13 sind mit einem Makromodus ausgerüstet, der automatisch eine Umschaltung der Kamera-Sensoren vornimmt. Wie sich im Betrieb zeigt, kann diese Funktion zu heftigen Bildhüpfern führen. Apple muss eine Lösung per Update nachreichen.

Der automatische Makro-Modus macht nicht in jeder Situation eine gute Figur

Im Fotomodus kommt auch ein Schalter

Alle neuen iPhone-Modelle in der Übersicht Modell iPhone 13 Mini iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max Betriebssystem Apple iOS 15 Display 5,4 Zoll, 2340 x 1080 Pixel, OLED, Super Retina XDR Display, Ceramic Shield 6,1 Zoll, 2532 x 1170 Pixel, OLED, Super Retina XDR Display, 460 ppi, Ceramic Shield 6,7 Zoll, 2778 x 1284 Pixel, OLED, Super Retina XDR Display, 458 ppi, Ceramic Shield CPU A15 Bionic-Chip, 64 Bit Speicher 128, 256 oder 512 GB 128, 256, 512 GB oder 1 TB Gehäuse Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Verbindungen Apple Lightning, WLAN ax, Bluetooth 5, NFC, UWB Sensoren Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Gesichtsscanner (3D), LiDAR Hauptkamera 12.0MP, f/1.6, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel), OIS, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p/60fps (Kamera 1); 12.0MP, f/2.4, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2) 12.0MP, f/1.5, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel), OIS, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p/60fps (Kamera 1); 12.0MP, f/2.8, Phasenvergleich-AF, OIS, Teleobjektiv (Kamera 2); 12.0MP, f/1.8, Phasenvergleich-AF, Weitwinkelobjektiv (Kamera 3); ToF (LiDAR) (Kamera 4) Kamera 12.0MP, f/2.2, Videos @2160p/60fps Navigation A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS Farben Blau, Pink, Rot, Schwarz und Weiß Gold, Graphit, Silber, Blau Maße; Gewicht 131,5 x 64,2 x 7,65 mm, 141 g 146,7 x 71,5 x 7,65 mm, 174 g 146,7 x 71,5 x 7,65 mm, 204 g 160,8 x 78,1 x 7,65 mm, 240 g Besonderes 5G-fähig, IP68-zertifiziert, MagSafe (Ladeleistung 15 Watt), Qi-Laden (max. 7,5 Watt) Preis ab 799 Euro ab 899 Euro ab 1149 Euro ab 1249 Euro

Rückt man mit den Kameras des neuen iPhone 13 Pro und 13 Pro Max an ein Objekt auf rund 13 Zentimeter heran, nehmen die Sensor-Module der Smartphones eine automatische Umschaltung auf die für Makro-Aufnahmen vorgesehene Ultraweitwinkelkamera vor. Was auf den ersten Blick vielleicht wie eine eigentlich ganz praktische Funktion wirkt, kann im Alltag unter bestimmten Umständen aber zum nervigen Problemen werden.Denn wird das Smartphone in diesem Entfernungsbereich zum Motiv bewegt, kann sich das iPhone nicht so recht entscheiden, welches Kamera-Modul es denn jetzt wirklich aktivieren soll. Diese wiederholten Umschaltvorgänge sorgen wiederum dafür, dass das Suchbild zwischen deutlich unterschiedlichen Bildausschnitten hin und her springt - das Fotomagazin Input (via Golem ) hat diesen Effekt in einem kurzen Video - wir haben es in diesem Artikel verlinkt - sehr gut demonstriert.Im Videomodus, in dem das Problem nahe der Umschaltentfernung natürlich am deutlichsten zum Tragen kommt, sieht Apple einen Schalter vor, der den automatischen Wechsel zur Hardware für Makro-Aufnahmen deaktiviert. Genau diese Möglichkeit gibt es aktuell im Fotomodus allerdings noch nicht. Erfreulich: Apple hat bereits angekündigt, dass man das Problem erkannt hat und einen entsprechenden Schalter per Software-Update nachreichen will. Allerdings wird man sich damit wohl noch etwas Zeit lassen, bisher spricht man in Sachen Verfügbarkeit nur von "Herbst".