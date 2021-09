Weiter eingeschränkt: iPhone 13 mini lädt langsamer über MagSafe

Das neue iPhone 13 mini ist beim kabellosen Aufladen immer noch "hinten dran" - wie schon das iPhone 12 mini erreicht auch das 13 mini nur eine Höchstleistung von 12 Watt. Der Rest der iPhone-Familie lädt zum Beispiel über die eigenen MagSafe-Ladegeräte bereits mit 15 Watt.

iPhone 13 Mini hat immer noch langsamere MagSafe-Ladegeschwindigkeiten

Bessere Batterielaufzeit

Das iPhone 13 mini ist nun auch seit dem 24. September im Handel erhältlich. Die ersten Reviews zu dem überarbeiteten iPhone mini trudelten dabei schon in den vergangenen Tagen ein und hatten allesamt recht viel Lob für das kleinste iPhone übrig. Doch eines war bislang kaum beachtet worden und tauchte dementsprechend bisher nicht als negativer Punkt auf: Das iPhone 13 mini ist beim kabellosen Laden über MagSafe genauso wie sein Vorgänger eingeschränkt.Wie MacRumors in den Apple-Support-Unterlagen zum neuen mini entdeckt hat, wird die Spitzenleistung beim Laden weiterhin auf 12 Watt beschränkt. Das bedeutet, dass es, wie das 12 mini, eine niedrigere maximale MagSafe-Ladegeschwindigkeit hat als der Rest der iPhone 13-Reihe, die alle mit bis zu 15 Watt über MagSafe laden können. Einen Grund für diese Restriktion nannte Apple bisher nicht. Man muss allerdings davon ausgehen, dass die Ladeleistung gedrosselt ist, um den Akku des iPhone 13 mini zu schonen.Es mag zwar enttäuschend sein, dass das kleinste iPhone langsamer über MagSafe geladen werden kann, aber dafür hat es jetzt zumindest eine verbesserte Batterielaufzeit. Apple gibt an, dass die Batterielaufzeit um bis zu 1,5 Stunden länger ist als beim iPhone 12 mini. Das ist schon ein Wert, der sich sehen lässt, und damit muss man dann sein iPhone 13 mini auch nicht mehr ganz so häufig aufladen. Das kleinste iPhone hat allerdings dennoch weiterhin die kürzeste Batterielaufzeit aller iPhone 13-Modelle.