iPhone 13 (Pro): Probleme beim Entsperren mit der Apple Watch

Das iPhone 13 lässt sich aufgrund eines Fehlers nicht mit der Apple Watch entsperren. Dabei führte Apple das Feature erst mit dem Update auf iOS 14.5 ein, um die Nutzung des iPhones mit Atemmasken zu erleichtern. Der Fehler soll erst im nächsten Update behoben werden.

Entsperren des iPhone 13 mit der Apple Watch deaktivieren

Öffnet die Einstellungen Eures iPhones Navigiert zu Face ID und Code Wenn die Option "Mit Apple Watch entsperren" aktiviert ist, deaktiviert Ihr sie einfach

Nutzt Ihr ein iPhone , hattet Ihr mit aller Wahrscheinlichkeit auch das Problem: Die Gesichtserkennung per Face-ID lässt sich beim Tragen von Atemschutzmasken nicht nutzen. Apple führte daher in iOS 14.5 eine Komfortfunktion ein, mit der sich das iPhone über die Apple Watch entsperren lässt. Genau dieses Feature ist mit dem iPhone 13 nicht mehr möglich.Apple ist sich des Problems bewusst und kündigte vergangenen Sonntag an, dass der Fehler mit dem nächsten Software-Update behoben wird. Auf seiner Support-Seite gibt Apple an, dass Personen, bei denen das Problem auftritt, das Entsperren des iPhone 13 mit der Apple Watch deaktivieren und nur das Passwort zum Entsperren des Telefons verwenden sollten, bis das Software-Update veröffentlicht wird.Um die Funktion zu deaktivieren, mit der Ihr den Bildschirm des iPhone 13 mit der Apple Watch entsperren könnt, folgt einfach der nachfolgenden Anleitung:In der Support-Note hat Apple leider nicht angegeben, wann die Software-Aktualisierung mit dieser Korrektur veröffentlicht wird. Es sei jedoch daran erinnert, dass Apple bereits letzte Woche die erste Beta-Version von iOS 15.1 gelauncht hat und der Fehler hier bereits behoben ist. Es könnte also sein, dass wir nicht mehr weit vom neuen System-Update für das iPhone 13 entfernt sind.Letzten Sonntag bin ich mit dem Zug gefahren und habe diese Funktion wirklich vermisst! Denn immer den Entsperrcode eingeben zu müssen, um den Bildschirm des iPhone 13 zu aktivieren, ist sehr nervig. Deshalb vermisse ich den Fingerabdrucksensors meines Pixel 5, der sich auf der Rückseite des Telefons befindet. Ich hoffe, dass Apple dieses Problem so schnell wie möglich behebt, da es im Alltag wirklich nützlich ist.