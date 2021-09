Jetzt verfügbar: iPhone 13 bei Media Markt bestellen oder abholen

Das Warten hat ein Ende, denn endlich sind die neuen Apple iPhone 13-Modelle lieferbar. Vom Mini über Pro bis hin zum Max kann die nächste Generation der iOS-Smartphones ab sofort über den Online-Shop von Media Markt bestellt, geliefert oder gar direkt abgeholt werden.

Die Qual der Wahl: Welches iPhone 13 ist das richtige für mich?

Bei Media Markt schon ab 799 Euro erhältlich!

Apple

Nach einer nur einwöchigen Vorbestellungsphase gehen die neuen iPhones jetzt in den Verkauf. Wer lange schlangen vor den offizielles Stores vermeiden und sein Wunschmodell der iPhone 13-Familie dennoch schnell in den Händen halten möchte, der kann online bei Media Markt zuschlagen. Hier sind Stand jetzt nahezu alle Modelle erhältlich und sofort versandkostenfrei lieferbar. Noch schneller geht es mit einer möglichen Abholung der Geräte in einer Filiale vor Ort. Prüft hierfür einfach während eurer Online-Bestellung die Verfügbarkeit im nahegelegenen Markt.In diesem Jahr rückt das iPhone-Portfolio weiter zusammen und teilt sich viele Vorteile. Im Mittelpunkt steht vor allem der neue Apple A15 Bionic-Chip, welcher der Konkurrenz erneut um Meilen voraus ist und sich in jedem iPhone 13-Modell befindet. Kommt es euch also auf die Leistung an, seid ihr mit allen Apple-Smartphones der neuen Generation sehr gut beraten. Bekanntlich ist jedoch die Größe entscheidend: Vom kompakten iPhone 13 Mini (5,4 Zoll) über das iPhone 13 und iPhone 13 Pro mit jeweils 6,1 Zoll bis hin zum 6,7 Zoll großen iPhone 13 Pro Max stehen drei Formfaktoren zur Auswahl. Alle neuen Modelle sind mit hochauflösenden, hellen und kontraststarken OLED-Displays ausgestattet, doch ein 120-Hz-Erlebnis findet man nur in den Pro-Versionen vor. Somit eignen sich diese vor allem, wenn ihr auf ein besonders flüssiges Scrollen in Webseiten, Mails und Co. oder beim Spielen aus seid. Zudem überzeugt das iPhone 13 Pro (Max) mit drei 12-Megapixel-Kameras samt Kinomodus, Ultraweitwinkel und Teleobjektiv. Hobbyfilmer und -Fotografen können aber problemlos auch zum klassischen iPhone 13 mit zwei Linsen greifen, das in ersten Tests ebenfalls sehr gut abschneidet.Weiterhin gemeinsam haben die Apple iPhone 13-Modelle den robusten Bildschirmschutz inklusive "Ceramic Shield", das bekannte TrueDepth-Kamerasystem samt Face ID-Gesichtserkennung und einer in diesem Jahr kompakteren Notch sowie zeitgemäße Funkverbindungen wie 5G, Gigabit-LTE, Bluetooth 5.0 und natürlich Wi-Fi 6 (WLAN-ax). Gleiches gilt für ein stabiles Gehäuse aus Glas, Aluminium oder Edelstahl (Pro) im bekannten iPhone-Look.