Amazon: Neue Echo- und Alexa-Geräte am 28. September erwartet

Amazon bereitet sich auf das anstehende Weihnachtsgeschäft vor und kündigt für den 28. September ein virtuelles Hardware-Event an. Neben neuen Echo- und Kindle-Produkten wird zudem über Erweiterungen der Alexa-Dienste, neue Router und IP-Kameras spekuliert.

Deutschland-Start ungewiss

Nach dem kürzlichen Leak eines neuen Kindle Paperwhite (Signature)-Modells mit größerem Display und kabellosem Laden dürfte Amazon noch ein Ass im Ärmel haben, welches man am 28. September (Dienstag) präsentieren wird. Obwohl sich der weltweit größte Online-Händler in Schweigen hüllt, rechnen Experten vor allem mit einer Aktualisierung des Echo- Fire- bzw. Alexa-Portfolios. Verbesserte Lautsprecher mit und ohne Bildschirm könnten also in der nächsten Woche auf der Tagesordnung stehen.In den vergangen Jahren nutzte Amazon den Zeitpunkt im Herbst, um neben neuen WLAN- und Bluetooth-Speakern auch über die Produkte hinzugekaufter Unternehmen wie Eero und Ring zu sprechen. Router, Kameras und weiteres Smart-Home-Zubehör könnten neben den Echo-Klassikern somit laut The Verge ebenfalls präsentiert werden. Spekuliert wird zudem über experimentelle Produkte, wie einst der Echo Loop-Ring oder die Neuauflage der Amazon Echo Frames-Brille Offen bleibt natürlich wie üblich, welche Produkte auch für den europäischen Markt angedacht sind und somit noch vor den Feiertagen in Deutschland erscheinen könnten.Ähnlich dürfte es bei den möglichen Erweiterungen für die Sprachassistentin Alexa aussehen, deren Funktionen oftmals zuerst in den Vereinigten Staaten (USA) ausgerollt werden. Vor allem die Lokalisierung ins Deutsche verhindert hierzulande oftmals die zeitnahe Verfügbarkeit.Ein öffentlicher Livestream wird seitens Amazon am 28. September nicht erwartet. Es handelt sich um eine "Invite-Only"-Veranstaltung. Sobald uns Informationen zu den neuen Produkten vorliegen, werden wir euch im Newsfeed und unserem Amazon-Special informieren.