Einfach so gelöscht: Hörbücher weg, Nutzer verärgert, Apple schweigt

Bei Apple Music spielen sich seit Tagen hinter den Kulissen Anpassungen ab, die vom Konzern nicht offen kommuniziert werden. Nutzer haben bemerkt, dass bisher im Abo enthaltene Hörbücher verschwinden und an anderer Stelle mit Preis wieder auftauchen.

Apple schichtet still und heimlich seine Hörbuch-Sammlung um

Verlag bestätigt

Apple

Abseits von spezialisierten Streaming-Diensten verfügen auch die großen Anbieter wie Apple Music bisher über einen recht reichhaltigen Katalog an Hörbüchern, die wie andere Inhalte mit im Abo enthalten sind. Wie iFun berichtet, nimmt Apple hier aber jetzt still und heimlich eine Anpassung vor. Die Zahl der bisher verfügbaren Hörbücher wurde in Deutschland in den letzten Tagen drastisch zusammengestrichen. In entsprechenden Übersichtslisten von Dritten zeigt sich ebenfalls, dass Apple hier fast den vollständigen Katalog in dieser Kategorie entfernt hat.Und auch auf Nutzerseite sorgt die stille Anpassung für großen Unmut: Wie unter der Überschrift "Hörbücher verschwunden" im Support-Forum (Danke an WinFuture-Leser Michael für den Hinweis) auf mittlerweile neun Seiten zu lesen ist, mussten einige Nutzer feststellen, dass die Hörbücher einfach aus den persönlichen Mediatheken verschwunden waren. Ein Betroffener schildert sogar, dass ein Titel während der Wiedergabe zunächst gestoppt und dann nur noch ausgegraut dargestellt wurde. Beim erneutem Anwählen erfolgte die Meldung "Artikel nicht verfügbar". Ein Punkt, der viele Verfasser im Apple-Forum besonders stört: fehlende Transparenz von Seiten Apples.Besonders sauer stößt einigen Nutzern dann außerdem auf, dass viele der verschwundenen Titel in der Apple-Books-App, zu Deutsch einfach "Bücher", als kostenpflichtiger Einzelposten wieder auftauchen. Sollte Apple seine Bemühungen um Hörbücher tatsächlich hier bündeln wollen, bleiben Android-User auf jeden Fall in Zukunft außen vor, da die App nicht für das Google-OS bereitsteht.Während Apple bislang den Nutzern gegenüber absolutes Stillschweigen zum Vorgehen bewahrt, bringt eine Anfrage an deutsche Verlage durch iFun etwas Licht in das Dunkel. Demnach hat eine Sprecherin eines der größten deutschen Hörbuch-Verlage bestätigt, dass Apple "verlagsübergreifend" eine Streichung der Hörbuch-Inhalte aus Apple Music angekündigt hatte. Kurios: Hörspiele seien von dieser Anpassung explizit nicht betroffen.