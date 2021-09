Ransomware-Gangs setzen massiv auf gestohlene Daten von Kindern

Dass die Kriminellen hinter Ransomware-Kampagnen nicht besonders skrupelbehaftet sind, wurde schon mehrfach belegt. Allerdings erklimmen sie aktuell eine neue Stufe, indem sie in großem Stil sensible Daten von Kindern verwenden, um Geld zu erpressen.

Kontrollverlust kaum abwendbar

Die meisten Ransomware-Kampagnen funktionieren längst nicht mehr über die Verschlüsselung von Daten, die für den Nutzer bedeutsam sind. Vielmehr werden Informations-Bestände von Unternehmen und Institutionen kopiert und mit der Drohung ihrer Veröffentlichung Geld erpresst. Und in den einschlägigen Bereichen im Darknet tauchten zuletzt immer wieder Daten von Schulen auf.Recherchen des US-Senders NBC News zeigten nun, dass allein in diesem Jahr persönliche Informationen über Kinder von rund 1200 Schulen aus den USA, die offensichtlich nicht zur Zahlung der Lösegeldforderungen bereit waren, ins Netz gestellt wurden. Teilweise wussten die Schulleitungen aber auch nicht einmal über das Problem bescheid, weil externe Dienstleister sie nicht über Attacken informiert hatten.Wer hier in der Regel überhaupt keinen Einfluss auf das Geschehen hat, sind die Eltern, die letztlich eigentlich in der Hauptverantwortung darüber stehen, was mit den Daten ihrer Kinder geschieht. In die Entscheidungsfindung, ob man auf Forderungen von Erpressern eingeht, sind sie in der Regel gar nicht einbezogen.Die öffentlich gewordenen Informationen umfassen teils sehr sensible Inhalte - wie beispielsweise den Gesundheitszustand der Kinder oder den finanziellen Status der Familien. Dies zeigt letztlich einmal mehr, dass man Daten, die einmal in digitaler Form gesammelt wurden, nur schwer auf ewig unter Kontrolle halten kann. Die nachhaltigste Einflussmöglichkeit der Eltern besteht also auch hier darin, vor allem auf eine möglichst weitgehende Datensparsamkeit hinzuwirken und zu verhindern, dass Schulen überhaupt umfangreiche Datenbanken über Schüler anlegen.