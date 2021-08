Erste Ausnahme: US-Unternehmen dürfen an Huawei Auto-Chips liefern

Huawei steht seit mittlerweile Jahren auf der schwarzen Liste des US-Handelsministeriums, das bedeutet, dass Unternehmen aus den Vereinigten Staaten den chinesischen Hersteller nicht beliefern dürfen. Nun gibt es offenbar eine Ausnahme, diese gilt aber nur für Auto-Chips.

Einmalige Ausnahme?

Huawei kämpft seit langem gegen die von der Trump-Regierung ausgesprochenen Sanktionen an, bisher hat aber auch der Wechsel an der Spitze der US-Regierung keine signifikante Änderung der Situation mit sich gebracht. Laut Informationen der Nachrichtenagentur Reuters wird es demnächst eine Ausnahme geben, denn für die Autoindustrie macht man eine Ausnahme.US-Behörden haben Lizenzen ausgestellt, die Zulieferer ermächtigen, Chips an Huawei zu liefern, die bei Fahrzeugkomponenten wie Bildschirmen und Sensoren zum Einsatz kommen. Das hängt sicherlich mit der aktuellen Chipkrise zusammen, dabei ist die Autoindustrie besonders schwer betroffen. Man kann auch spekulieren bzw. annehmen, dass es hier um Komponenten geht, die US-amerikanische Autobauer benötigen.Ein weiterer Grund ist der Umstand, dass Auto-Chips in der Regel nicht als besonders anspruchsvoll gelten, was die Voraussetzungen für eine Zulassung entsprechend senkt. Reuters fragte beim Department of Commerce nach, das Handelsministerium weichte hier aber aus und teilte lediglich mit, dass man eine "konsequente Lizenzierungspolitik" anwende, "um den Zugang von Huawei zu Waren, Software oder Technologie für Aktivitäten zu beschränken, die der nationalen Sicherheit und den außenpolitischen Interessen der USA schaden könnten".Bestätigen oder dementieren wollte das Handelsministerium die Angelegenheit jedenfalls nicht und teilte mit, dass man das auch gar nicht dürfe. Auch seitens Huawei gab es nur Ausweichendes: "Wir positionieren uns als neuer Komponentenanbieter für intelligente, vernetzte Fahrzeuge, und unser Ziel ist es, den Automobilherstellern zu helfen, bessere Fahrzeuge zu bauen."