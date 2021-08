41/45mm: Neue Apple Watch 7 bekommt größere Displays & Gehäuse

Apple will seine kommende Apple Watch Series 7 offenbar mit einem größeren Gehäuse versehen, das Raum schafft, um auch größere Displays in der extrem beliebten Smartwatch unterzubringen. Dies meldet eine der am besten informierten Quellen zum Thema.

Bereits die zweite Größenänderung

Jon Prosser

Wie der Apple-Spezialist Mark Gurman bei Bloomberg meldet, erhält die Apple Watch 7 einen Größenschub. Mit dem neuen Design, das optisch stärker an die aktuellen iPhones mit ihrer kantigen Optik erinnert, halten auch größere Bildschirme und Gehäuse Einzug. Der Bildschirm wird dabei künftig deutlich flacher gestaltet und Apple führt natürlich auch wieder eine schnellere Prozessorplattform ein.Unter anderem wachsen dabei die Gehäuse der Wearables in ihrer Breite um jeweils einen Millimeter, so dass die neuen Modell jeweils 41 und 45 Millimeter breit sein werden. Es wäre erst das zweite Mal, dass Apple die Gehäusegröße seiner Smartwatch nach oben anpasst, seit man mit der Apple Watch Series 4 zum ersten Mal entsprechende Veränderungen vorgenommen hat.Apple wird dem Bericht zufolge auch dafür sorgen, dass die größeren Displays der neuen Apple Watch Series 7 sinnvoll genutzt werden. Dazu führt man angeblich neue Watch-Faces ein, die den Raum besser nutzen. Unter anderem soll auch eine neue Variante des sogenannten Infograph Modular geplant sein, auf dem mehr Inhalte kompakt zusammengefasst dargestellt werden.Nach bisherigem Kenntnisstand soll die Vorstellung des neuen Apple-Lineups aus Smartwatches und den neuen iPhone 13-Modellen wohl gegen Mitte September erfolgen. Mehrere Quellen berichteten zuletzt, dass der 14. September wahrscheinlich als offizielles Launch-Datum feststeht. Darüber hinaus soll Apple für den bevorstenden September auch noch weitere Produkt-Vorstellungen geplant haben, so dass mit weiterer neuer Hardware des US-Konzerns zu rechnen ist.