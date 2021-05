Apple Watch Series 7: Erste Bilder zeigen das neue Flat-Design

Nach weiteren Hinweisen auf eine grundlegend überarbeitete Apple Watch Series 7 zeigen sich jetzt erste Renderbilder, die das mögliche Design der Smartwatch veranschaulichen. Flache Seitenränder und neue Farben sol­len das Wearable näher an das iOS-Portfolio rücken lassen.

Ein flaches Design trifft auf neue, matte Pastellfarben

Jon Prosser

Der bekannte Apple-Leaker Jon Prosser konnte in dieser Woche nicht nur die Gerüchte rund um das neue Watch-Modell anheizen, er liefert jetzt auch das passende Bildmaterial. Die von ihm veröffentlichten Renderings basieren auf Insider-Informationen, die in den letzten Mo­na­ten oft nah am finalen Produkt lagen. Da mit einer Verfügbarkeit der Apple Watch Series 7 jedoch erst im Herbst zu rechnen ist, sollten die früh erstellten Bilder üblicherweise mit ei­ner gewissen Skepsis betrachtet werden. Eine Bestätigung von Apple ist nicht zu erwarten.Wie nach den Hinweisen der letzten Tage zu erwarten war, zeigen die Abbildungen eine an den Seitenrändern abgeflachte Smartwatch. Nach Meinung der Leaker scheint der leichte Curved-Look zum Display hin erhalten zu bleiben, der die weiterhin vorhandenen Display­rahmen zu kaschieren versucht. Diese wurden mit der Einführung der Apple Watch Series 4 vor drei Jahren bereits deutlich schmaler gestaltet. Während die digitale Krone unverändert auch an der nächsten Generation zu finden sein dürfte, zeigen sich die Lautsprecher auf den Series 7-Rendering vergleichsweise markant am linken Seitenrand der Smartwatch Farblich soll sich Apple mit seinem neuen Wear­able dem aktuellen iPhone- und iMac-Lineup annähern, das mittlerweile unter anderem auch in Violett, Grün, Gelb und Orange erhältlich ist. Die Farbauswahl der Apple Watch Se­ries 6 be­schränkt sich derzeit hingegen auf Gold, Blau und Rot in den Aluminium-Varianten sowie ein goldenes Edelstahl­gehäuse. Zu­sätz­lich sind die klassischen Farben Schwarz, Silber und Space Grau respektive Graphit verfügbar. Abseits der Apple Watch könnte auch das MacBook-Port­fo­lio eine farbliche Frischzellenkur erhalten.