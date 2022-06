Facebook will sich neu erfinden - und zu einem zweiten TikTok werden

Facebook will sich umbauen, um langfristig besser mit TikTok konkurrieren zu können und so den Nutzerschwund zu beenden. Entsprechende Pläne gibt es schon lange, doch jetzt wurde bekannt, wie Mark Zuckerberg & Co dies bewerkstelligen wollen.

Noch weniger Posts von Freunden, noch mehr Fokus auf 'Creator'

Caprine - Facebook-Messenger

Instagram

Wie aus einer internen Mitteilung hervorgeht, die den Kollegen von The Verge vorliegt, will Facebook grundlegende Veränderungen an der Facebook-App vornehmen, um sich praktisch zu einer Art zweitem TikTok zu machen. Dazu wird unter anderem ein vollständiges Re-Design des Facebook-Feeds geplant.Angeblich plant Facebook, den Content-Stream so zu verändern, dass die Nutzer deutlich mehr Inhalte von Pages, "Creators" und anderen Nutzern vorgesetzt bekommen, denen sie nicht bereits folgen. Das Ziel sei es, Facebook zu einer Art "Entdeckungs-Maschine" (Discovery Engine) zu machen, bei der die Empfehlung von Inhalten im Mittelpunkt steht. Im Grunde orientiert man sich dabei an dem "For You"-Feed von TikTok, heißt es.Die "Empfehlungen" kommen künftig hauptsächlich von Anbietern, mit denen der Nutzer nicht bereits über eine "Verbindung" verfügt. Die Nutzer sollen also noch einmal weniger Inhalte von Freunden und Familie angezeigt bekommen, sondern noch stärker mit Fremdinhalten bedient werden.Darüber hinaus soll der Facebook-Messenger wieder stärker in die Facebook-App integriert werden, um so die Nutzer dazu zu bewegen, mehr Inhalte aus der "Discovery Engine" an ihre Freunde und Bekannten zu schicken. Zuckerberg hatte schon im April angedeutet, dass man künftig KI-basierte Empfehlungen stärker in den Mittelpunkt rücken will als die Posts von Nutzern, die sich kennen.Facebook hat bei seinen Plänen unter anderem dafür gesorgt, dass die bisher angestrebte Unterdrückung von "negativen Inhalten", also von Hetze, Hass und Diskriminierung, nicht mehr explizit im Mittelpunkt steht. Stattdessen will man mit einer "ganzheitlichen Herangehensweise" dafür sorgen, dass sich das Nutzungserlebnis auf der Plattform verbessert, beteuern die zuständigen Manager.