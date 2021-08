iPhone 13 soll Batteriemonster sein - größerer Akku, weniger Verbrauch

Noch eine Weile wird man rätseln können, welche Verbesserungen das iPhone 13 mitbringen wird. Gerüchte besagen, dass Apple da angesetzt hat, wo viele Nutzer noch echten Handlungsbedarf sehen: bei der Akkuleistung und Laufzeit.

Quelle unklar

Das geht aus einem Bericht des Online-Magazins ZDNet hervor. Gerüchte über die Neuerungen, die mit dem iPhone 13 starten sollen, gab es dabei schon länger. Unter anderem gibt es Spekulationen zu einem Always-On-Display, über Support von einer Bildwiederholrate auf 120 Hz und zu einer verkleinerten Kamera-Notch. Passend dazu kommen jetzt neue Informationen, die der ZDNet-Autor Adrian Kingsley-Hughes ausgegraben hat. Demnach soll Apple ein kräftiges Batterie-Upgrade planen - das wäre aus Nutzersicht auch dringend vonnöten.Wie es in dem Bericht von ZDNet heißt, soll die Batteriegröße des iPhone 13 mit die wichtigste Änderung sein. Ansonsten soll das iPhone 13 kein großes Upgrade gegenüber dem letztjährigen Modell sein und nur Verbesserungen erhalten.Der Bericht besagt, dass der Akku des neuen iPhone Pro Max von 3687 mAh auf 4352 mAh gesteigert wird, was ein massives Upgrade bedeutet würde. Das Pro verbessert sich demnach weiter von 2815 mAh auf 3095 mAh. Der Akku des Mini wird ebenfalls vergrößert, von 2227 mAh auf 2406 mAh, heißt es. Die Batteriegröße des regulären iPhone 13 wird mit der des iPhone 13 Pro übereinstimmen, da sie die gleiche Größe haben sollen. In Kombination mit den Gerüchten, dass der kommende A15-Prozessor den Stromverbrauch um 15 bis 20 Prozent senken wird, könnte das iPhone 13 die beste Akkulaufzeit haben, die wir bisher bei einem iPhone gesehen haben.Es ist unklar, wo die Quelle ist und wie die Informationen durchgesickert sind. Daher lässt sich das Akku-Gerücht nicht bestätigen - wirklich prüfen können wird man es daher auch erst bei einem ersten Teardown, wenn die Geräte auf dem Markt sind.