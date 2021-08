Kein Anschluss unter diesem iPhone: Nutzer beklagen No-Service-Bug

Mit iOS 14.7.1 hatte Apple Sicherheitslücken geschlossen und Bugs im Zusammenspiel mit der Apple-Watch beseitigt. Jetzt mehren sich die Nutzerberichte, die über einen nervigen Fehler klagen, der wohl mit dem Update auf die Geräte kam: Der Mobilfunk wird lahmgelegt.

Manche iPhones finden einfach keinen Anschluss mehr

Aktuell auch in der iOS 15-Beta

Wegen einer Lücke, die bereits aktiv ausgenutzt wurde, hatte Apple das Update auf iOS 14.7.1 dringend empfohlen. Wie Softpedia jetzt in einem Bericht schreibt, scheint die neue Firmware bei "einer nicht geringen Anzahl an Nutzern" aber eine der wichtigsten Funktionen des Geräts zu behindern: Der ‘No Service'-Bug sorgt demnach dafür, dass betroffene Geräte keine Mobilfunkverbindung mehr aufnehmen können. Wie 9to5Mac in seinem Bericht ausführt, scheint das Problem bei einer Vielzahl von Modellen vom iPhone 6s bis hin zum iPhone 12 aufzutreten.Darüber hinaus sprechen die Nutzerberichte dafür, dass bisher bekannte und bewährte Abhilfemaßnahmen hier keine Lösung versprechen. Demnach bleibt der Verbindungsfehler auch nach Neustart des Telefons, Ein- und Ausschalten des Flugzeugmodus sowie einem Zurücksetzen der SIM-Karte bestehen - der Einstellungsbildschirm "Mobilfunk" bleibt bei den Betroffenen weiter leer.Ein Blick in Apples Entwickler-Forum sowie auf die öffentlichen Diskussionsbeträge zeigt, dass das Problem seit mindestens ein paar Wochen auftritt und von den meisten Betroffenen direkt mit dem Update auf iOS 14.7.1 in Verbindung gebracht wird. Wie Softpedia anmerkt, gibt es Anzeichen, dass der Fehler aktuell auch in der Beta zur kommenden Version iOS 15 auftreten kann.Wie für Apple üblich fehlt zum aktuellen Zeitpunkt noch jegliche offizielle Stellungnahme zu dem Problem. Darüber hinaus ist bis jetzt nicht einschätzbar, wie viele Nutzer von dem ‘No Service'-Bug betroffen sind. Habt ihr bei euren Geräten seit dem Update auf iOS 14.7.1 das beschriebene Problem bemerkt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wir liefern ein Update, sobald weitere Informationen verfügbar sind.