PlayStation 5: Diese SSD-Erweiterung empfiehlt Sonys Chefarchitekt

Zeitnah wird Sony seine jüngste Firmware aus der Beta entlassen und PS5-Besitzern ermöglichen, den Speicher ihrer Konsole mit Hilfe einer SSD zu erweitern. Der für die PlayStation 5-Hardware zuständige Chefarchitekt zeigt im Vorfeld, welche SSD er für das Upgrade bevorzugt.

PS5-Hardware-Guru setzt auf eine Gaming-SSD von Western Digital

Western Digital

Mit reichlich Verspätung wird der japanische Hersteller im Laufe des Sommers ein neues Software-Update für PS5-Spieler veröffentlichen, der den bereits ab Werk integrierten M.2-Slot der Next-Gen-Konsole aktiviert und somit den Weg für SSD-Upgrades frei macht. Allerdings ist die Erweiterung mit diversen Voraussetzungen verbunden, die Sony vorab auf einer neuen Support-Webseite dokumentiert hat. Unter anderem muss es sich um eine schnelle NVMe-SSD mit dem zeitgemäßen PCIe 4.0-Standard handeln, den namhafte Hersteller bereits seit längerer Zeit aufgegriffen haben.Sonys Lead System Architect für die PS4- und PS5-Konsolen , Mark Cerny, äußerte sich zu diesem Thema am Wochenende auf Twitter. Er und seine Frau scheinen dabei die WD_Black SN850 SSD in einer Version mit so genannter "Heatsink" zu bevorzugen, welche so unter anderem auch in Deutschland angeboten wird. Im Gegensatz zu Otto Normalverbraucher interessiert Cerny das Preis-Leistungs-Verhältnis wahrscheinlich eher weniger, weshalb er zu einer performanten, aber durchaus auch preisintensiven Lösung greift.Im Online-Shops des Herstellers Western Digital wird diese spezielle M.2-SSD mit Kühlkörper in Speicherkapazitäten mit 500 GB, 1 TB und 2 TB angeboten. Die Preise beginnen ab 159 Euro in der Basis-Version und reichen bis zu 511 Euro beim Spitzenmodell mit 2 TB. Ein Blick in den Preisvergleich zeigt hier auch nur geringfügig günstigere Preise. Mehr als 30 Händler haben die WD_Black SN850 NVMe-SSD mit 500 GB ab 133 Euro unter ihren Angeboten gelistet. Für die beliebte 1-TB-Version werden mindestens 244 Euro fällig und die 2-TB-Variante schlägt mit 446 Euro zu Buche.In einem ähnlichen Preisbereich liegt auch die Seagate FireCuda 530 SSD , die ähnlich des Western Digital-Drives in Varianten mit und ohne Heatsink verkauft wird und ebenfalls Datenübertragungsraten jenseits der 7000 MB/s beim sequentiellen Lesen ermöglicht. Die Bestätigung weiterer kompatibler Solid State Drives von diversen Herstellern wird in den nächsten Wochen erwartet.