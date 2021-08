Hardware-Modder macht aus der PlayStation 2 eine Handheld-Konsole

Es gibt immer wieder Bastler, die sich bestehende und auch ältere Hardware schnappen und diese in ein neues "Kleid" pressen. Im Fall der PS2 Eclipse ist das auch durchaus wörtlich zu nehmen, denn ein Hardware-Modder hat es geschafft, die PS2 in einen Handheld zu verwandeln.

Spiele laufen fast perfekt

GingerOfOz ist ein in der Szene durchaus bekannter Name, er hat es sich zum Hobby gemacht, Heimkonsolen in Handhelds zu verwandeln und dabei möglichst viel der Original-Hardware zu verwenden. So hat er es etwa vor knapp einem Jahr geschafft, die Nintendo Wii in ein tragbares Gerät in die Größe und Form eines Gameboy Color zu verwandeln.Nun folgte das bisherige Meistersstück von GingerOfOz (via The Verge), denn für dieses nahm er sich Sonys legendäre PlayStation 2 vor, also die meistverkaufte und für viele auch beste Konsole aller Zeiten. Das Projekt, das er PS2 Eclipse nennt, stellt er in einem Video vor. Basis für die geschrumpfte PS2 war es, das Original-Motherboard auszuschneiden bzw. zu trimmen, und zwar so, dass es danach auch noch läuft.Danach erstellte er per 3D-Druck ein passendes Gehäuse und kombinierte dieses mit Buttons von der PlayStation Vita und Sticks aus der Nintendo Switch . Dazu kam ein 5 Zoll großes 480p-Display, Akkus und dazu einige zusätzliche speziell gebaute bzw. gelötete Platinen.Dank des Umstands, dass hier vor allem Original-Hardware zum Einsatz kommt, gibt es kaum Kompatibilitätsprobleme mit der rund 4000 Titel starken Bibliothek an PlayStation 2-Spielen - anders als es bei einer Emulation der Fall wäre. Ein DVD-Laufwerk gibt es natürlich nicht, stattdessen werden die Spieldateien per USB geladen. Hier kommt es zu einigen Rucklern, da das Laden etwas mühsam ist.PS2 Eclipse hat einen Kopfhöreranschluss, eine Batterieanzeige (der Akku hält rund zweieinhalb Stunden) und sogar integrierte Lautsprecher. GingerOfOz räumt aber selbst ein, dass das Gerät nicht perfekt ist, denn mitunter gibt es Probleme bei der Erkennung des Controllers, auch laufen nicht alle Spiele vollständig sauber. Dennoch ist die PS2 Eclipse ein beeindruckendes Stück (Hobby-)Hardware - verkaufen will er das gute Stück aber nicht.