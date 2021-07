PlayStation Now: Sieben neue Top-Spiele für PS4 und PS5 im Juli

Red Dead Redemption 2

Sony geht in die Vollen und kündigt sieben Spiele an, die ab sofort via PlayStation Now zum Download und Streamen zur Verfügung stehen. Darunter PS4- und PS5-Titel wie Red Dead Redemption 2, Nioh 2 und Judgment. Zusätzlich kehrt neben Moving Out, Nascar Heat 5 und dem Sportspiel Olympische Spiele Tokyo 2020 der Bestseller God of War in das Gaming-Abo zurück.Für eine PlayStation Now-Mitgliedschaft werden derzeit wahlweise 9,99 Euro monatlich, 24,99 Euro für drei Monate oder 59,99 Euro im Jahr fällig. Die Japaner liefern dabei - ähnlich dem Xbox Game Pass - hunderte Spiele, die direkt zum Herunterladen oder auch per Cloud-Gaming angeboten werden. Neben den genannten Highlights für den Monat Juli sind es vor allem Klassiker und Indie-Titel, die hier aufgenommen werden.Mit dabei sind allerdings auch namhafte Spiele wie Borderlands 3, Marvel's Avengers, Team Sonic Racing, The Witcher 3 und Virtua Fighter 5 sowie exklusive Titel wie The Last of Us und Uncharted 3. Die heutigen Neustarts werden vom offiziellen PlayStation Blog wie folgt beschrieben.In Red Dead Redemption 2 von den Machern von Grand Theft Auto V wird das Leben in Amerika beim Anbruch des modernen Zeitalters nachgezeichnet. Nach einem missglückten Raubüberfall in der Stadt Blackwater müssen Arthur Morgan und die Van-der-Linde-Gang fliehen. Während Gesetzesvertreter und die besten Kopfgeldjäger der Nation ihnen auf den Fersen sind, muss die Gang rauben, stehlen und sich ihren Weg durch das wilde Herz Amerikas kämpfen, um zu überleben. Ebenfalls enthalten ist Red Dead Online: Geht euren eigenen Weg im Kampf gegen Gesetzeshüter, Verbrecherbanden und wilde Tiere, um euch ein Leben im amerikanischen Grenzland aufzubauen.Meistert in dieser knallharten Fortsetzung des Action-RPGs als mysteriöser, halb menschlicher, halb übernatürlicher Yokai-Krieger die tödlichen Kriegskünste der Samurai. Erkundet das gewalttätige Japan der Sengoku-Ära und das gefährliche Dunkle Reich, die beide von grotesken, gnadenlosen Dämonen heimgesucht werden. Zückt eure tödlichen Waffen und schaltet alle Feinde auf eurem Weg aus. Dabei kommt ein überarbeitetes Kampfsystem zum Einsatz und ihr habt die Möglichkeit, euch vollständig in einen Yokai zu verwandeln, um zerstörerische übernatürliche Kräfte zu entfesseln.Ein fesselnder psychologischer Thriller von dem Team, das die von der Kritik hochgelobte Yakuza-Serie entwickelt hat. Verfolgt von seiner Vergangenheit, nimmt der in Ungnade gefallene Anwalt Takayuki Yagami seine Arbeit als Privatdetektiv auf und bahnt sich seinen Weg durch Kamurochos unterirdisches Verbrechernetzwerk, um eine Reihe von grausamen Morden zu untersuchen. Verfolgt Verdächtige, entdeckt Hinweise und bringt Beweise vor Gericht. Nutzt die Vorteile von zwei einzigartigen Kampfstilen, um Gegner in spannungsgeladenen Konfrontationen zur Strecke zu bringen.