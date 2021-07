PlayStation 5 wieder erhältlich: Mobilcom startet PS5-Bundle-Tarif

Die PlayStation 5 ist wieder lieferbar - bei Mobilcom-Debitel. Der Mobilfunk-Discounter kombiniert die Konsole mit seinen günstigen Green-Tarifen im Telekom- sowie Vodafone-Netz und liefert diese direkt nach der Be­stel­lung aus. Mit Glück erreicht euch die PS5 noch diese Woche.

Wahl zwischen Telekom- und Vodafone-Netz

10 bzw. 15 GB LTE-Datenvolumen + Telefonie-Flatrate

Sony PlayStation 5 inkl. 24 Monate PS Plus-Abo

Download-Geschwindigkeit max. 21,6 Mbit/s bzw. 50 Mbit/s

24 Monate Mindestvertragslaufzeit

Grundgebühr: 41,99 Euro monatlich

Anschlusspreis: 39,99 Euro einmalig

Einmalzahlung für PS5: 99,99 Euro

Jetzt zuschlagen: Zum Mobilcom PS5-Tarif

Weitere Details zum PS5-Tarif und Kostenrechnung

Jetzt für mtl. 41,99 Euro inkl. der PS5-Konsole

Nach dem laut Mobilcom großen Erfolg der vergangenen PS5-Tarifaktion bietet der Mobilfunk-Discounter der Freenet-Gruppe jetzt erneut eine bisher unbekannte Anzahl an Next-Gen-Konsolen an, die man ab sofort mit den eigenen "green LTE"-Tarifen inklusive diverser Gratis-Dreingaben bündelt. Verkauft wird die PlayStation 5 in Kombination mit einem Zwei-Jahres-Vertrag für eine Einmalzahlung in Höhe von 99,99 Euro und einer monatlichen Grund­gebühr von 41,99 Euro.Wie Mobilcom-Debitel mitteilt, wird die PlayStation 5 nach der Bestellung des passenden Green-Tarifs direkt in den Versand gegeben. Man rechnet damit, dass die Kunden so bereits diese Woche mit der Next-Gen-Konsole beliefert werden. Zu Verzögerungen kann es aber doch kommen, wenn eine Rufnummernportierung mit beantragt wird, da dann erst die Freischaltung der Rufnummer beim ehemaligen Anbieter abgewartet werden muss.Enthalten sind eine 10 GB (D1) bzw. 15 GB (D2) LTE Internet-Flatrate zum Surfen, wahlweise im Telekom- oder Vodafone-Netz, sowie eine Allnet-Flat für Telefonate in alle deutschen Netze. Der SMS-Ver­sand ist hingegen nicht inkludiert, was im Jahr 2021 jedoch zu verschmerzen ist. Zusätzlich liefert Mobilcom-Debitel zwei PlayStation Plus-Mitgliedschaften für je 12 Monate mit, womit über die komplette Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten das Premium-Abo von Sony genutzt werden kann.Über zwei Jahre kostet euch der Vertrag inklusive PS5-Konsole und Anschluss rund 1150 Euro. Abzüglich der Kosten einer neuen PlayStation 5 (499,99 Euro) und dem PS Plus-Abonnement für 24 Monate (ca. 120 Euro) liegt der reine Tarifpreis von Mobilcom-Debitel bei rund 530 Euro, was in etwa 22 Euro pro Monat entspricht. Prinzipiell ein guter Deal , vor allem wenn man es darauf abgesehen hat, schnellst­mög­lich an eine der begehrten Next-Gen-Konsolen zu kommen, die anderswo stetig ausverkauft sind.