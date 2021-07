Chrome 92: Update behebt Schwachstellen und verbessert Ladezeiten

Google hat ein neues Update für den Chrome-Browser veröffentlicht. Die Aktualisierung fixt zahlreiche Sicherheitslücken und bringt mehrere Ver­bes­ser­ung­en mit sich. Ab sofort lässt sich die Sicherheitsprüfung über die Adressleiste aufrufen. Zudem wurden die Ladezeiten verbessert.

Seiten-Isolierung arbeitet jetzt schneller

Google Chrome: Schneller und sicherer Browser

Das Update trägt die Versionsnummer 92.0.4515.107 und beseitigt 35 Sicherheitslücken. Bei zwölf behobenen Schwachstellen handelt es sich um Angriffsvektoren mit hoher Priorität. Um welche Lücken es sich handelt, haben die Entwickler auf dieser Seite zusammengetragen. Details werden erst veröffentlicht, sobald die meisten Nutzer den Patch installiert haben.Neben den behobenen Schwachstellen enthält die aktuelle Version des Chrome-Browsers eine neue Option, welche die Verwaltung der Privatsphäre und Sicherheit des Nutzers ver­ein­fa­chen soll. Ab sofort ist es möglich, den Begriff "Sicherheitsprüfung" in die Adress­leis­te einzugeben, um zur entsprechenden Seite in den Einstellungen zu gelangen. Hier überprüft der Browser, ob genutzte Passwörter in gehackten Datensätzen auftauchen. Außerdem wird erkannt, ob schädliche Erweiterungen installiert und bestimmte Optionen aktiviert wurden.Darüber hinaus haben die Entwickler die Seiten-Isolierung erweitert. Hierbei handelt es sich um eine Sicherheits-Funktion, die ver­hin­dert, dass bösartige Seiten das System des Nutzers gefährden. Der Modus wurde mit Opti­mie­run­gen, welche die Ladegeschwindigkeiten des Browsers verbessern sollen, ausgestattet. Die Phishing-Erkennung ist nun 50-mal so schnell wie zuvor und soll zudem weniger Akkukapazität verbrauchen.Die neue Chrome-Version 92 wird in den kommenden Tagen für Android, Windows, Mac, Linux und Chrome OS verteilt. Der Browser kann wie üblich über die Google-Seite oder die jeweiligen Stores heruntergeladen werden.