Jetzt verschenkt auch O2 500 MB an Kunden, die Service-App nutzen

Der Mobilfunk-Anbieter O2 startet eine Aktion, mit der Kunden jeden Monat 500 MB gratis extra zu ihrem gebuchten Datenvolumen dazu bekommen können. Los geht es schon ab dem 3. August - wie lange das monatliche Extra angeboten wird, ist unbekannt.

Jeden Monat neu aktivieren

Das hat O2 jetzt angekündigt. Ähnlich wie schon der Mitbewerber Telekom will O2 mit dieser Aktion wohl vor allem seine Kunden dazu anregen, die Service-App des Anbieters zu nutzen. Denn die 500 MB kostenlos gibt es ab August monatlich dazu, wenn man die Mein O2 App verwendet und den Bonus dort aktiviert. Profitieren können alle Nutzer im Privatkundenbereich, die einen O2 Free-Tarif (S, M, L) oder O2 my Prepaid-Tarif (S, M, L) nutzen.Die Mein O2 App steht zum Download im App Store für iOS oder bei Google Play für Android bereit. Für die Nutzung muss man sich einmal registrieren beziehungsweise mit seinen Kundendaten anmelden.Der 500 MB-App-Bonus kann dann ab dem 3. August jeden Monat kostenlos in der App gebucht werden. Der Bonus ist unter "Angebote" zu finden. Die 500 MB gelten dann für den aktuellen Abrechnungszeitraum und sind für jeweils 30 Tage gültig. Falls sie nicht aufgebracht werden, können sie nicht mit in den nächsten Monat genommen werden, sie verfallen dann. Neukunden profitiern im Grunde sogar doppelt - es gibt jetzt bei Neuaktivierung einmalig ein 10 GB Datenpaket gratis und dann ab August jeweils 500 MB.Mit der Mein O2-App kann man unter anderem seinen Verbrauch checken, also das verbrauchte Datenvolumen sowie Telefonie und SMS außerhalb von Flatrates, oder Kundendaten selbst ändern, Rechnungen und Einzelverbindungsnachweise einsehen und vieles mehr. Außerdem lässt sich ein LiveCheck des O2-Netzes durchführen, bei dem man auch Störungsmeldung versenden kann. Als Prepaid-Nutzer kann man zusätzlich sein aktuelles Guthaben einsehen und Guthaben mit wenigen Schritten aufladen.