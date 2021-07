Neuer o2 Hammer-Tarif: 20 GB, Allnet-Flat und Netflix zum Sparpreis

Der Mobilfunk-Discounter Mobilcom-Debitel startet heute mit einem neuen Angebot für seinen monatlich kündbaren "Green LTE"-Tarif. Im o2-Netz erhält man 20 GB Datenvolumen nebst Allnet-Flat und einer Netflix-Mitgliedschaft derzeit für günstige 26,48 Euro im Monat.

Alles drin: 20 GB Daten, Flatrate, Netflix-Abo und monatlich kündbar

20 GB LTE-Datenvolumen mit bis zu 225 Mbit/s

Allnet-Flat für Telefonie, SMS und EU-Roaming

o2-Netz der Telefonica mit VoLTE und WLAN-Calls

Grundgebühr: 26,48 Euro pro Monat

Anschlusspreis: 9,99 Euro

Sparpreis für max. 24 Monate / mtl. kündbar

Ist man derzeit auf der Suche nach einem neuen Mobilfunkvertrag und kann sich mit dem o2-Netz der Telefonica Deutschland anfreunden, dann sollte man sich den für kurze Zeit rabattierten Mobilcom-Debitel Green LTE 20 GB genauer ansehen. Auf seine Kosten kommt man vor allem dann, wenn man daran interessiert ist ein Netflix-Abo abzuschließen oder dieses bereits sein Eigen nennt. Durch die Verbindung von Mobilfunktarif und Netflix-Account für insgesamt 26,48 Euro pro Monat, schlägt der reine Tarif rechnerisch monatlich mit nur 13,49 Euro zu Buche.Im Green LTE-Tarif enthalten sind ein Datenvolumen mit einer Kapazität von 20 GB, das mit einer Download-Geschwindigkeit von bis zu 225 Mbit/s jeden Monat abgerufen werden kann. Der Upload-Speed liegt zudem bei 50 Mbit/s. Weiterhin sind eine Allnet-Flatrate für Telefonate und SMS in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze, das EU-Roaming und Features wie VoLTE und WLAN Calls mit an Bord. Einmalig wird zudem ein Anschlusspreis von 9,99 Euro festgelegt, wie er für monatlich kündbare Tarife oftmals üblich ist.Der Netflix Kombi-Tarif enthält ein Standard-Abo des Streaming-Dienstes und somit die 1080p-Auflösung auf zwei Geräten. Der Normalpreis würde bei 12,99 Euro pro Monat liegen, womit sich der Sparpreis des reinen Tarifs auf 13,49 Euro beläuft. Trotz monatlich möglicher Kündigung solltet ihr den Vertrag nur maximal 24 Monate halten. Ab dem 25. Monat entfällt der Rabatt und es werden monatlich über 40 Euro fällig. In den ersten zwei Jahren können sich der Preis und die Flexibilität jedoch durchaus sehen lassen.Bei Abschluss des Mobilcom-Debitel-Tarifs erhaltet ihr einen Link, der zur Erstellung eines neuen oder zur Verknüpfung eines bestehenden Netflix-Account genutzt werden kann. Im Zeitraum in dem ihr den Tarif nutzt, wird das Netflix-Abo direkt über eure Mobilfunkrechnung abgerechnet und es fallen keine weiteren Gebühren für die Streaming-Flatrate an.