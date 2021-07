Samsung Unpacked-Event am 11. August: Website verrät Termin

Die Hinweise auf das nächste Samsung Unpacked-Event 2021 verdichten sich. Nachdem es zunächst ein Gerücht war, dass am 11. August die nächste Vorstellung stattfinden wird, meldet die russische Samsung-Seite nun den Termin.

Das geht aus Berichten von Evan Blass hervor . Blass hatte schon im Vorfeld eine Vielzahl des - vermutlichen - neuen Line-ups der Koreaner geleakt und nun den Hinweis zum Samsung Unpacked-Event 2021 auf der russischen Samsung-Website gefunden. Demnach wird das Event am 11. August 2021 stattfinden. Es gibt dann einen Livestream, der auf Samsungs Website und auf YouTube um 10 Uhr östlicher Zeit in den USA und um 23 Uhr koreanischer Zeit das Event überträgt. In Deutschland wäre das um 16 Uhr.Erwartet wird bei dem neuen Event, dass Samsung voraussichtlich insgesamt fünf neue Produkte vorstellen wird. Darunter sollen das Samsung Galaxy Z Fold 3, das Samsung Galaxy ZFlip 3, die Samsung Galaxy Watch 4 und die Galaxy Watch Active 4 sowie die neuen Samsung Galaxy Buds 2 sein. Von einigen Produkten ist im Vorfeld dieser Vorstellung schon viel an die Öffentlichkeit durchgesickert.Das Samsung Galaxy Z Fold 3 soll beispielsweise vom Qualcomm Snapdragon 888-Chipsatz angetrieben werden. Es verfügt den bisherigen Informationen nach über 12 GB RAM und 256 GB oder 512 GB Speicherkapazität, einen 4.380-mAh-Akku und 25-W-Schnellladeunterstützung. Außerdem wird es Berichten zufolge einen In-Display-Fingerabdruckleser und eine unter dem Display liegende Frontkamera haben. Die ersten Renderbildern des Fold 3 waren dabei noch nicht eindeutig, was die neue unter dem Display-liegende Kamera betrifft. Das Gerät soll etwas leichter sein als das Vorgängermodell Samsung Galaxy Z Fold 2 und auch deutlich günstiger angeboten werden.Das Samsung Galaxy Z Flip 3 soll ähnliche Spezifikationen bieten. Neben einem größeren Außendisplay, ein zweifarbiges Design mit kleinen Rändern soll es ein 6,7 Zoll großes UTG-Display mit 120 Hz besitzen.Zu den neuen Watch-Modellen gab es vor allem Details vorab zu WearOS und den Preisen. So soll die Preisspanne der Galaxy Watch 4 zwischen 350 und 370 Euro für die 40mm und 380 - 400 Euro für die 44mm Variante liegen. Das wäre deutlich günstiger als die unverbindliche Preisempfehlung bisher.Die neuen Samsung Galaxy Buds 2 zeichnen sich laut den Leaks durch ein minimalistisches Design und eine neue Farbgebung in Hochglanzoptik aus. Sie verfügen über zwei Mikrofone für besseres ANC beziehungsweise Active Noise Reduction, was eine eingeschränktere Version der gleichen Funktion ist. Die Buds2 sollen in den Farben Weiß, Schwarz, Lila und Grün erhältlich sein. Das quadratische Case wird außen weiß sein, während die Innenseite zu den mitgelieferten Buds2 passt. Das Case bietet 2,5 W kabelloses Laden und fasst 500 mAh, während die Buds2 einen 60 mAh-Akku enthalten.Samsung hat offiziell noch keine Termin-Bestätigung oder Einladungen versendet. Es deutet nun aber sehr viel darauf hin, dass der Termin am 14. August stattfindet.