Samsung Galaxy Z Fold 3: Smartphone erscheint mit 512 GB Speicher

Obwohl das nächste Unpacked-Event von Samsung wahrscheinlich schon bald stattfindet, ist vor kurzem eine neue Variante des Galaxy Z Fold 3 durch­gesickert. Das Foldable soll es als Modell mit 512 GByte großem Speicher geben. Damit lässt sich das Gerät als Flaggschiff verkaufen.

Snapdragon 888 und zwölf GB RAM

Letsgodigital

Die Informationen stammen vom Journalisten "AlieNaTiZ" und wurden auf Twitter geteilt. Bisher war das Galaxy Z Fold 3 ausschließlich mit 256 Gigabyte Speicher bekannt. Das Samsung Galaxy Z Fold 2 wurde hingegen sowohl als 256-Gigabyte-Modell als auch als 512-Gigabyte-Variante ausgeliefert. Einigen Leaks zufolge dürfte das Galaxy Z Fold 3 deutlich günstiger als das Fold 2 sein. Wie viel die Geräte genau kosten, ist allerdings noch unklar.Vorherige Gerüchte deuten darauf hin, dass das Galaxy Z Fold 3 mit zwölf Gigabyte Ar­beits­spei­cher veröffentlicht wird. Die Standard-Version soll 256 Gigabyte internen Speicher mit sich bringen. Außerdem kommt in dem Foldable ein Snapdragon 888-SoC zum Einsatz, der von einem 4380 mAh großen Akku mit Strom ver­sorgt wird. Der Akku kann mit einer Leistung von maximal 25 Watt geladen werden. Neben einem Fingerabdruck-Sensor im Display soll das Smartphone über eine unauffällige Frontkamera unter dem Bildschirm verfügen.Die Präsentation des Galaxy Z Fold 3 findet vermutlich am 3. August 2021 statt. Das Datum für das Unpacked-Event ist bereits mehrfach in Erscheinung getreten. Neben dem neuen Foldable dürfte Samsung Anfang des übernächsten Monats auch das Galaxy Z Flip 3, die Galaxy Watch 4 und auch die Galaxy S21 Fan Edition vorstellen. Abgesehen von der S21 FE, deren Produktion gestoppt wurde, dürften die Geräte kurze Zeit später erhältlich sein.