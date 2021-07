Samsung muss Display-Werk in Vietnam wegen Corona schließen

Die zunehmende Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Vietnam sorgt dafür, dass die dort ansässigen Elektronik-Hersteller ihre Werke teilweise schließen müssen. Samsung ist ebenfalls betroffen, so dass ein Werk in Ho Chi Minh City vorläufig stillgelegt werden muss.

Samsung muss erst mal schließen, Intel darf weiter arbeiten

Samsung HCMC

Wie der US-Wirtschaftsdienst Bloomberg berichtet, haben die Behörden von Ho Chi Minh City die vorrübergehende Schließung aller Produktionsstätten im sogenannten Saigon Hi-Tech Park angeordnet, einer riesigen Ansammlung diverser Werke von unterschiedlichen Elektronikherstellern und deren Zulieferern.Die Unternehmen müssen nun dafür sorgen, dass für die Mitarbeiter ihrer Werke Möglichkeiten zur Übernachtung an den jeweiligen Standorten geschaffen werden. Man will so verhindern, dass die Menschen die Produktionsstätten verlassen, um an ihre Wohnorte zurückzukehren. Dadurch soll die Wahrscheinlichkeit einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus verringert werden.Von den Schließungen ist auch eines der größten Display-Werke von Samsung betroffen. Erst wenn die Hersteller belegen können, dass ihre Mitarbeiter an den Produktionsorten untergebracht werden können, wird ihnen die Wiederaufnahme des Betriebs gestattet, heißt es. Die Firmen müssen also Schlafstätten für die Mitarbeiter einrichten, um weiter produzieren zu dürfen.Neben Samsung betreibt unter anderem auch Intel in dem Industriepark einen Standort. Der US-Chipkonzern lässt dort Testing- und Packaging-Aufgaben erledigen, hat aber bereits Übernachtungsmöglichkeiten für seine Mitarbeiter vor Ort eingerichtet und darf deshalb weiter arbeiten. Insgesamt haben mehr als 150 Firmen unterschiedlich große Produktionsstätten in dem Gebiet.In Ho Chi Minh-Stadt breitet sich das Coronavirus in den letzten Wochen verstärkt aus, so dass es zu einer vergleichsweise hohen Zahl von Neuinfektionen kommt. Um die Infektionszahlen zu senken, hat die Regierung angeordnet, dass die Bewohner der Region ihre Wohnungen für einen Zeitraum von 15 Tagen möglichst nicht mehr verlassen sollen.