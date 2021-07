Samsung will Galaxy-Leaks unterbinden: Zulieferer bekommen Druck

Samsung verschärft sein Vorgehen gegen die sogenannten Leaks zu seinen kommenden Produkten offenbar wo nur möglich. Nachdem man jüngst Videos löschen ließ, die Galaxy-Produkte vorab zeigten, nimmt Samsung jetzt seine Lieferkette ins Visier, um Leaks zu verhindern.

Komplettes Herbst-Lineup vorab im Netz zu sehen

Letsgodigital

Wie das chinesische Portal MyDrivers berichtet, hat Samsung jüngst einen Brandbrief an seine Zulieferer geschickt, in dem es um das Thema Leaks geht. Hintergrund sind die zuletzt sehr häufigen und vor allem früh auftretetenden Leaks zu neuen Produkten. So waren zuletzt zahlreiche Bilder und Videos aus den offiziellen Marketing-Materialien von Samsung zu den neuen Geräten aufgetaucht.Unter anderem betraf dies das Samsung Galaxy Z Fold3 , das Samsung Galaxy Z Flip3 , die Samsung Galaxy Buds2, die Samsung Galaxy Watch4 und die Samsung Galaxy Watch4 Classic sowie das Samsung Galaxy S21 FE (Fan Edition). Allerdings dürften diese Inhalte nicht von den Zulieferern von Samsung, sondern von einem Partner unter den Netzbetreibern unautorisiert weitergegeben worden sein.Jedenfalls versucht Samsung jetzt mit einer eindringlichen Warnung auch auf Seiten der Zulieferer für einen besseren Schutz vor Leaks zu sorgen. Welche Maßnahmen die Zulieferer ihrerseits ergreifen sollen, um die Vorabveröffentlichung von Informationen zu neuen Produkten zu verhindern, ist allerdings unklar.Samsung hatte in den letzten Tagen einigen Druck ausgeübt , so dass Evan Blass, der als wichtigste Leak-Quelle rund um Mobilfunkgeräte gilt, sich sogar gezwungen sah, einige seiner Tweets zu neuen Produkten von Samsung zu löschen. Außerdem wurden Videos zu den neuen Geräten durch YouTube gelöscht, weil Samsung Urheberrechtsansprüche geltend gemacht hat.Außerdem gibt es Gerüchte, wonach Samsung sogar gegen Websites vorgeht, die Bilder zu den neuen Geräten vor dem offiziellen Launch-Termin veröffentlicht haben. Die Präsentation der oben genannten Produkte dürfte am 11. August 2021 im Rahmen eines Samsung Galaxy Unpacked-Events stattfinden.