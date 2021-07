N64-Klasiker: Super Mario 64 für 1,56 Millionen US-Dollar versteigert

Der N64-Klassiker Super Mario 64 gehört nicht mehr nur zu den meistverkauften, sondern auch zu den teuersten Videospielen aller Zeiten. Ein besonders gut erhaltenes Exemplar des 25 Jahre alten Titels wechselte in den USA jetzt für stolze 1,56 Millionen US-Dollar den Besitzer.

Rekordsumme dank erstklassigem Zustand nach 25 Jahren

Nintendo

Nur wenige Tage nachdem eine Rarität des NES-Spiels The Legend of Zelda für eine Rekordsumme von 870.000 US-Dollar versteigert wurde, wird die Messlatte für die teuersten Einzelspielkopien im texanischen Dallas noch höher gelegt. Wie das Auktionshaus Heritage Auctions bestätigt, fiel der Hammer für eine 25 Jahre alte Cartridge von Super Mario 64 in ihrer Originalverpackung bei einem Preis von 1,56 Millionen US-Dollar. Nicht nur das Alter, vor allem der Zustand des Spiels sorgt für diesen neuen Rekord und einen Seltenheitswert.Das aus dem Jahr 1996 stammende Super Mario 64-Steckmodul erhielt vom namhaften Bewertungsunternehmen Wata Games auf einer Skala bis zehn die Beurteilung "Wata 9.8 A++". Im Vergleich dazu konnte The Legend of Zelda lediglich eine "Wata 9.0 A" erreichen, dafür allerdings durch seinen Status als besonders frühe Produktionskopie aus dem Jahr 1987 punkten. Der Nintendo 64-Bestseller, der den italienischen Anlagenmechaniker für Sanitärtechnik (Klempner) und Hausmeister erstmals durch 3D-Welten führte, befindet sich somit im Bestzustand.Gut erhaltene Videospielklassiker gelten schon seit geraumer Zeit unter Sammlern als solider Anlagewert, der vor allem in den letzten Monaten und Jahren an Bedeutung gewonnen hat. Erst im April 2021 ging mit Super Mario Bros. aus dem Jahr 1985 ein beliebtes Spiel für das Nintendo Entertainment System mit einer "Wata 9.6 A+"-Bewertung für 660.000 US-Dollar an einen neuen Besitzer. Die Dimensionen eines über 1,5 Millionen US-Dollar teuren Super Mario 64 konnten jedoch bestimmt nur die Wenigsten absehen. Nun bleibt abzuwarten, wann auch dieser Rekord eingestellt wird.