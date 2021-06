Mario Party Superstars: Multiplayer-Spaß geht in die nächste Runde

Party-Game lässt bis zu vier Spieler gegeneinander antreten

Nintendo hat im Rahmen seiner E3-Präsentation einen neuen Ableger der Mario Party-Reihe angekündigt. Der Titel hört auf den Namen "Mario Party Superstars" und stellt den Nachfolger zu "Super Mario Party" dar. Bis zu vier Spieler haben mit mehreren Joycons oder über den Online-Modus die Möglichkeit, gegeneinander anzutreten und ihr Können in Minispielen zu beweisen.Bei dem kommenden Switch-Game handelt es sich um eine Art Best-of aus den vorherigen Titeln der Mario Party-Reihe. Als Spielbretter gibt es fünf Welten, die bereits in die Nintendo 64-Ableger eingebaut wurden. Natürlich wurden die Bretter überarbeitet, um den heutigen Grafikanforderungen gerecht werden zu können. Insgesamt soll es über 100 unterschiedliche Minispiele geben, die ebenfalls in den bisherigen Titeln zu finden waren. Welche verschiedenen Spielmodi das Game mit sich bringt, ist noch unklar.Auch die Online-Funktionen dürften viele Spieler interessieren. Erst vor kurzem hatte Nintendo eine Aktualisierung veröffentlicht, die es erlaubt, "Super Mario Party" über Switch Online mit Freunden zu spielen. In "Mario Party Superstars" wird es das Feature bereits zum Release geben. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, das Spiel zu pausieren und später fortzusetzen. Wer alleine spielt, kann auch gegen zufällig ausgesuchte Spieler antreten."Mario Party Superstars" wird am 29. Oktober und damit in gut vier Monaten für die Nintendo Switch erscheinen. Schon jetzt besteht die Option, das Game vorzubestellen. Der Titel schlägt mit knapp 60 Euro zu Buche.